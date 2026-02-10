まるで大人のお子様ランチ！？　１１種が新登場　ＯＴＯＮＡ ＨＡＰＰＹ ＰＬＡＴＥ

株式会社大丸松坂屋百貨店

国内外から多くのお客様が訪れる東京駅直結の大丸東京店レストランフロアにて、「ＯＴＯＮＡ ＨＡＰＰＹ ＰＬＡＴＥ」が新登場。色々な味を少しずつ楽しめるように各店自慢の人気メニューを盛り込んでセットにしたお得なものから、通常のメニューよりもグレード・ボリュームがアップしたものなど、言うなれば“大人のお子様ランチ”のような、１１種のメニューを特別に開発しました。さらに、嬉しい選べるおまけつき。まるで子供時代に戻ったようなワクワク感を感じながら、大人な味わいを楽しめるメニューで、国内外のお客様に新たな食の楽しみをお届けします。



〈日本ばし　すし鉄〉特選　蘭　プレート　８,８００円


※１１時～２１時


すし鉄人気の特選にぎりに赤身・白身・イカの刺身をプラス。お椀付き。





〈中国名菜　銀座アスター〉口福彩二段重　７,７００円


※平日限定１１時～１７時


銀座アスター人気の大海老のチリソース煮や牛フィレ肉の黒胡椒炒めなどのお料理を詰め合せた大丸東京店限定の２段重です。





〈新橋　鶏繁〉親子丼セット　３,０００円


※１１時～２１時


こだわり南部赤鶏を使用した当店人気のメニューです。親子丼と焼鳥のコンボをお楽しみください。





〈まい泉〉大人さまワンプレート　３,８００円


※１１時～２１時


ヒレひとくちかつや車海老フライ、エビクリームコロッケ、黒豚メンチかつなどまい泉自慢の揚げ物を盛り合わせた贅沢なワンプレート。





〈サバティーニ　ディ　フィレンツェ〉イタリアン・ミスト・カルネ　季節野菜のグリル添え　１０,０００円


※１７時～２０時３０分


和牛ロース、ＵＳ牛ロース、杜仲高麗豚等と季節野菜の鉄板焼きグリルと色々なお肉を食べ比べできるセット。２名様でショアするのもＯＫ。





〈新宿つな八〉夕顔　４,５１０円


※１１時～２１時　季節により食材が変わる場合あり。


つな八オリジナルの天麩羅を堪能できて、仕上げはかき揚げを使って小天丼でお楽しみいただけます。





〈鮪花壇〉本鮪のばらちらし　国産牛の石焼き御膳　４,２５０円


※１１時～２１時


本鮪と色とりどりの具材を使った宝石箱のようなばらちらし。国産牛の石焼の２つのメインが楽しめる御膳です。





〈京都祇園　八坂圓堂〉花篭御膳　３,４６５円


※１１時～１６時


少しずつおばんざいのようなおかずと、人気の天ぷらに鍋もついたお得なランチセットです。





〈永坂更科　布屋太兵衛〉永坂セット　３,２５０円


※１５時～２１時


御前そば、太兵衛そばと二色のそばが楽しめ、天ぷらの盛り合せ、バニラアイスが付くお得なセットです。





〈熟成和牛と旬菜　リコロ〉鉄板焼きコース“匠　ＴＡＫＵＭＩ”　５,９４０円


※１１時～１５時


熟成黒毛和牛、前菜５種盛り合わせとデザートのセットです。





〈つばめグリル〉くまもとあか牛のサーロインステーキ　４,５００円


※１１時～２１時


赤みが多く牛肉本来のうまみと香りが豊かなくまもとあか牛の高級部位のサーロインをステーキにしました。





※価格は全て税込みです。