【バッテリー切れのストレス軽減】シロカ、軽量のコードレスクリーナーにより長時間使えるモデルが登場！
シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、本体の軽さとパワフルな吸引力が特長の「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズに、着脱式バッテリーでより長時間使用できる新モデル「かるピカ パワー PRO」を追加し、2026年3月6日に発売します。
https://www.siroca.co.jp/product/karupika-power-pro/
ごみが気になるときにサッと持ち出して掃除ができる本体の軽さと、パワーブラシによるパワフルな吸引力が特長の「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズ。
この度、連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍*となり、こまめに充電をしなくても掃除中の充電切れのストレスなくお使いいただける、「かるピカ パワー PRO」を発売します。標準モードで約40分、強モードでも約15分の連続使用が可能なため、広いお部屋や長時間のお掃除の際にも安心。さらに、ダストカップを本体から取り外すことなくワンタッチでごみを捨てることができます。
本製品は、シロカオンラインストア 本店のほか、一部通販限定で販売します。
https://store.siroca.jp/products/sv-sp451
製品特長
1. 本体1.12kgの軽量×パワーブラシでらくらくお掃除
2. 長持ちバッテリーで充電切れのストレス軽減
3. ワンタッチでごみ捨て可能なダストカップ
4. 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り
5．スティック＆ハンディの2way仕様
長時間のお掃除でも腕が疲れにくい、軽量設計。移動しながらの広範囲のお掃除や、高いところのお掃除の際にも負担なく使えます。
ヘッドにはモーターでブラシを回転させる「パワーブラシ」を搭載。お掃除しづらいカーペットや畳などのゴミも、一往復でしっかりと吸い取ることができるため、すみずみまで手早くお掃除できます。
2. 長持ちバッテリーで充電切れのストレス軽減
本製品のバッテリーには、リチウムイオンバッテリーを採用。
連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍*となり、標準モードで最長約40分の使用が可能です。
バッテリーは着脱可能なため、充電を繰り返してバッテリーの寿命が短くなってきた場合でも、別売りのバッテリーと交換して永くお使いいただけます。（交換用バッテリーはシロカオンラインストア本店にてお買い求めいただけます）
3. ワンタッチでごみ捨て可能なダストカップ
ダストカップを本体から取り外すことなく、ワンタッチでごみ捨てが可能。大きなごみはそのままサッと捨てることができ、絡まりやすい髪の毛やほこりも落としやすいため、ごみ捨てもストレスなく行えます。
4. 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り
手首をひねるだけでヘッドが縦横に回転するので、壁際などのお掃除もらくらく。さらに、床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
5. スティック＆ハンディの2way仕様
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。テーブルの上や階段、車の中など、お掃除したい場所によって使い分けることができます。
* 「標準」モードで使用の場合。（自社調べ）
製品概要
製品名：2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー PRO
型番：SV-SP451
カラー：ライトグレー
電源（充電アダプター）：〔入力〕交流100 - 240 V 50/60 Hz共用、〔出力〕直流18 V 0.8 A
消費電力（充電アダプター）：〔本体充電時〕15 W、〔本体を外した状態〕0.1 W
集じん容積（約）：0.14 L
運転音（約）：72 dB～63 dB（延長パイプ・フロアブラシを接続した状態）
コードの長さ（充電アダプター）（約）：1.5 m
本体サイズ（約）：幅6.5 cm×奥行8 cm×高さ47 cm
本体サイズ組み立て時（約）：幅21.2 cm × 奥行16.2 cm × 高さ 102.2 cm（本体＋延長パイプ＋フロアブラシ）
標準質量（約）：1.12 kg（本体・延長パイプ・フロアブラシの合計）
使用電池：リチウムイオン電池（3000 mAh、セル数：4本）
充電時間（約）：3.5時間（室温や使用時間などにより異なります）
運転時間（約）：強15分、標準40分（満充電時）*
セット内容：充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書（保証書）
製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/karupika-power-pro/
* 電池初期、室温20℃の場合。床面の材質やゴミの量など、使用環境により異なります。
・「かるピカ パワー」はシロカ株式会社の商標です。
シロカ株式会社について
日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう
ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。
シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/
シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/
シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/
シロカ株式会社
〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階
TEL：0570-001-469
URL: https://www.siroca.co.jp/