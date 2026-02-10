ミルキー75周年を盛り上げるクッキー＆パイが登場！ 「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」「ペコちゃんミルキーパイ」

■「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたソフトクッキー＆ミルキー風味のパイ

株式会社不二家

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を機に、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキーが登場します。また、シリーズ品として、「ミルキー」の味わいをイメージした「ミルキーパイ」もミルキー感＆サクサク感アップで再登場いたします。

◆「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」パッケージ

【特長】

・不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたしっとり食感のソフトクッキー

・「ミルキー」に使用しているこだわりのれん乳を生地に練り込み、ミルクの風味とドーナツの香ばしさが楽しめる

・「ペコちゃんmilkyドーナツ」のお店のロゴを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えた今だけの特別感のある可愛いパッケージ

「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」クッキーイメージ

商品名 「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」

発売日 2026年2月17日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 168g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 490255527896

【同時発売】小袋サイズも同時発売！ 持ち運びにも便利「60gペコちゃんミルキードーナツクッキー」パッケージ

商品名 「60gペコちゃんミルキードーナツクッキー」

発売日 2026年2月17日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 60g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278988

※コンビニエンスストア等一部流通限定

「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中！「milkyドーナツ（プレーン）」

「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用し、ミルキー風味に仕上げました。ふんわり食感に、ほんのり甘い優しいミルクの風味が口の中で広がります。

何度でも食べたくなる、お子様から大人まで食べやすい基本のフレーバーです。

◆「ペコちゃんミルキーパイ」「ペコちゃんミルキーパイ」パッケージ

【特長】

・2025年7月に発売した期間限定商品「ミルキーパイ」が、ミルキー感＆サクサク感がアップして再登場

・「ミルキー」のれん乳を使用したクッキー生地とパイ生地を組み合わせじっくり焼き上げた、ミルクの風味とサクサク食感が楽しめる素朴で優しい味わいのパイ

・ペコちゃんを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えた今だけの特別感のある可愛いパッケ

商品名 「ペコちゃんミルキーパイ」

発売日 2026年2月17日（火）全国発売

中味仕様 パイ

表示内容量 110g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278971

「ペコちゃんミルキーパイ」パイイメージ【同時発売】小袋サイズも同時発売！ 持ち運びにも便利「45gペコちゃんミルキーパイ」パッケージ

商品名 「45gペコちゃんミルキーパイ」

発売日 2026年2月17日（火）全国発売

中味仕様 パイ

表示内容量 45g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278995

※コンビニエンスストア等一部流通限定

ペコちゃんmilkyドーナツ

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージし、ひとつひとつ丁寧に揚げた、素朴で優しい味わいのドーナツを販売する新ブランドです。

看板商品である「milkyドーナツ」は、「ミルキー」に使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を使用しており、プレーン、チョコレートのほか、季節限定フレーバーなどを取り揃えています。米油で揚げた軽いくちどけをお楽しみください。

▼ペコちゃんmilkyドーナツ 特集ページ

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/milkydonuts/

不二家ウェブサイト https://www.fujiya-peko.co.jp/