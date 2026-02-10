平塚市「ひらつか☆スターライトマネー」還元率30％キャンペーンを実施

フェリカポケットマーケティング株式会社

フェリカポケットマーケティング株式会社（東京都文京区、代表取締役：納村哲二、以下当社）は、神奈川県平塚市において、2020年10月より「ひらつか☆スターライトポイント」アプリを提供しております。

この度、神奈川県平塚市の地域共創ポイント事業の一環として、「ひらつか☆スターライトマネー」の還元率が、通常の1%から期間限定で30%にアップしますので、お知らせいたします。本事業は、重点支援地方交付金を活用し、物価高騰対策の一つとして実施するものです。

また本アプリは、平塚市独自のキャッシュレス決済サービスで、地域の人々とお店の繋がりを深め、域内消費を促進することを目的としています。

当社は、平塚市の消費活動推進と地域コミュニティの形成に貢献してまいります。

「ひらつか☆スターライトポイント」アプリ

■ご担当者様のお声

平塚市では、市内の消費活動推進だけでなく、地域コミュニティの形成や社会課題解決への貢献も目指し、地域共創ポイント事業を展開しております。

今回は平塚市民の利用者を対象とした還元率UPキャンペーンを実施することで、市内のさらなる消費喚起を図るとともに、利用者の皆様が実際に市内のお店に足を運び、新しいお店や商品、サービスに出会うきっかけになることを期待しています。

また、今回のキャンペーンをきっかけに普段のお買い物でも使っていただけるよう、引き続きアプリの魅力向上に努めてまいります。

■「ひらつか☆スターライトポイント」アプリとは

神奈川県平塚市の「ひらつか☆スターライトポイント」アプリは、2020年10月にプレミアム付きデジタル商品券としてスタートしたのち、現在は還元型の「マネー」に移行しています。

ふるさと納税の返礼品「マーレ」も含め、1つのアプリ内で「マネー」「マーレ」の2つを管理することができます。

フェリカポケットマーケティング株式会社 会社概要

当社は、地域経済の活性化・コミュニティの活性化・市民の心身の健康とウェルビーイングの向上に貢献するため、自治体向けに地域通貨、ヘルスケア、エコ、SDGs、ボランティアなど、多岐にわたるデジタルソリューションを提供しています。

今後も、各種ソリューションを通じて、行政・企業・店舗・住民の皆様を「円より縁」で結び、豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。



設立 ：2008年1月

代表取締役：納村哲二

事業内容 ：自治体向けに社会課題・地域課題解決型デジタルソリューションの提供

所在地 ：東京都文京区本郷一丁目10-9 住友不動産水道橋壱岐坂ビル4階

URL ：https://felicapocketmk.co.jp/