【埼玉県】伊勢丹新宿店・浦和店が今年も埼玉いちごフェアを開催！

埼玉県

埼玉県オリジナルいちご品種「あまりん」「べにたま」をはじめとする埼玉いちごは、全国的なコンテストで最高金賞ほかを多数受賞し、埼玉県は「最もおいしいいちごを生産している県」として、全国唯一の「プレミアムいちご県」に３年連続で認定されています。

埼玉いちごへの注目が集まる中、伊勢丹新宿店・浦和店において、埼玉いちごのフェアが開催されます。また、各フェアの開催に合わせ、知事が「べにたま」の限定配布を行います。ぜひ、お越しください。

１ 伊勢丹新宿店のフェアについて

日程

令和8年2月18日（水）～2月22日（日）

内容

商品例

２ 伊勢丹浦和店のフェアについて

- フルーツコーナーにおける「あまりん」「べにたま」の販売- 「あまりん」「べにたま」を使った和菓子・洋菓子の販売- レストランにおける「べにたま」を使った特別メニューの提供【ポモロジー】べにたまのPOMOLOGY【小布施堂 Shinjuku】栗あんいちご大福（あまりん）【AGIO】べにたまいちごのカプレーゼ

日程

令和8年2月25日（水）～3月3日（火）

内容

商品例

3 知事トップセールスについて

- フルーツコーナーにおける「あまりん」「べにたま」の販売- 「あまりん」等を使った和菓子・洋菓子の販売場所：伊勢丹浦和店内（埼玉県さいたま市）【日本橋 千疋屋総本店】あまりんのティラミス【ユーハイム】あまりんのバウムリンデ【森八】 蝶

各フェアの開催を記念して、知事によるトップセールスを行います。

数量限定で 「べにたま」の無料配布（各店舗限定100名）も行います。

【新宿店】

日 時：令和8年2月18日（水）17時20分頃から ※なくなり次第終了

場 所：伊勢丹新宿店 地下1階フルーツコーナー

出席者：株式会社三越伊勢丹 取締役執行役員 営業本部 伊勢丹新宿本店長 近藤 詔太様

埼玉県知事 大野 元裕

【浦和店】

日 時：令和8年2月28日（土）12時30分頃から ※なくなり次第終了

場 所：伊勢丹浦和店 地下1階青果

出席者：株式会社三越伊勢丹 営業本部 伊勢丹浦和店長 山下 洋志様

埼玉県知事 大野 元裕

4「あまりん」「べにたま」について

「あまりん」「べにたま」は埼玉県の農業技術研究センターで開発された、県オリジナル品種のいちごです。

「あまりん」は「甘さ推し」のいちごで、際立つ甘さと深みのある味わいが特徴です。「べにたま」は「バランス推し」のいちごで、糖 度が高く爽やかな酸味があるのが特徴です。

どちらも青果としてのおいしさはもとより、スイーツの素材としてもパティシエの皆様から高く評価されています。

○「あまりん」「べにたま」の主な受賞歴

5 問合せ先

- 「第1回全国いちご選手権」で県内生産者の「あまりん」が最高金賞受賞（R5.2）参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news050207.html- 「クリスマスいちご選手権」で県内生産者の「べにたま」が最高金賞受賞（R5.12）参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news051220.html- 「第2回全国いちご選手権」で県内生産者の「あまりん」が最高金賞受賞（R6.2）参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news060208.html- 「第2回クリスマスいちご選手権」で県内生産者の「べにたま」が最高金賞受賞（R6.12）参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news061209.html- 「第3回全国いちご選手権」で県内生産者の「あまりん」が最高金賞受賞（R7.2）参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news070206.html- 「第3回クリスマスいちご選手権」で県内生産者の「べにたま」が最高金賞受賞（R7.12）参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news071204.html- 埼玉いちごフェア全般について伊勢丹新宿店 大代表 電話：03-3352-1111伊勢丹浦和店 大代表 電話：048-834-1111- 知事トップセールスについて埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 電話：048-830-4107