【埼玉県】伊勢丹新宿店・浦和店が今年も埼玉いちごフェアを開催！
埼玉県オリジナルいちご品種「あまりん」「べにたま」をはじめとする埼玉いちごは、全国的なコンテストで最高金賞ほかを多数受賞し、埼玉県は「最もおいしいいちごを生産している県」として、全国唯一の「プレミアムいちご県」に３年連続で認定されています。
埼玉いちごへの注目が集まる中、伊勢丹新宿店・浦和店において、埼玉いちごのフェアが開催されます。また、各フェアの開催に合わせ、知事が「べにたま」の限定配布を行います。ぜひ、お越しください。
１ 伊勢丹新宿店のフェアについて
日程
令和8年2月18日（水）～2月22日（日）
内容
- フルーツコーナーにおける「あまりん」「べにたま」の販売
- 「あまりん」「べにたま」を使った和菓子・洋菓子の販売
- レストランにおける「べにたま」を使った特別メニューの提供
商品例
【ポモロジー】べにたまのPOMOLOGY
【小布施堂 Shinjuku】栗あんいちご大福（あまりん）
【AGIO】べにたまいちごのカプレーゼ
２ 伊勢丹浦和店のフェアについて
日程
令和8年2月25日（水）～3月3日（火）
内容
- フルーツコーナーにおける「あまりん」「べにたま」の販売
- 「あまりん」等を使った和菓子・洋菓子の販売
場所：伊勢丹浦和店内（埼玉県さいたま市）
商品例
【日本橋 千疋屋総本店】あまりんのティラミス
【ユーハイム】あまりんのバウムリンデ
【森八】 蝶
3 知事トップセールスについて
各フェアの開催を記念して、知事によるトップセールスを行います。
数量限定で 「べにたま」の無料配布（各店舗限定100名）も行います。
【新宿店】
日 時：令和8年2月18日（水）17時20分頃から ※なくなり次第終了
場 所：伊勢丹新宿店 地下1階フルーツコーナー
出席者：株式会社三越伊勢丹 取締役執行役員 営業本部 伊勢丹新宿本店長 近藤 詔太様
埼玉県知事 大野 元裕
【浦和店】
日 時：令和8年2月28日（土）12時30分頃から ※なくなり次第終了
場 所：伊勢丹浦和店 地下1階青果
出席者：株式会社三越伊勢丹 営業本部 伊勢丹浦和店長 山下 洋志様
埼玉県知事 大野 元裕
4「あまりん」「べにたま」について
「あまりん」「べにたま」は埼玉県の農業技術研究センターで開発された、県オリジナル品種のいちごです。
「あまりん」は「甘さ推し」のいちごで、際立つ甘さと深みのある味わいが特徴です。「べにたま」は「バランス推し」のいちごで、糖 度が高く爽やかな酸味があるのが特徴です。
どちらも青果としてのおいしさはもとより、スイーツの素材としてもパティシエの皆様から高く評価されています。
○「あまりん」「べにたま」の主な受賞歴
- 「第1回全国いちご選手権」で県内生産者の「あまりん」が最高金賞受賞（R5.2）
参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news050207.html
- 「クリスマスいちご選手権」で県内生産者の「べにたま」が最高金賞受賞（R5.12）
参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news051220.html
- 「第2回全国いちご選手権」で県内生産者の「あまりん」が最高金賞受賞（R6.2）
参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news060208.html
- 「第2回クリスマスいちご選手権」で県内生産者の「べにたま」が最高金賞受賞（R6.12）
参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news061209.html
- 「第3回全国いちご選手権」で県内生産者の「あまりん」が最高金賞受賞（R7.2）
参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news070206.html
- 「第3回クリスマスいちご選手権」で県内生産者の「べにたま」が最高金賞受賞（R7.12）
参考 https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news071204.html
5 問合せ先
- 埼玉いちごフェア全般について
伊勢丹新宿店 大代表 電話：03-3352-1111
伊勢丹浦和店 大代表 電話：048-834-1111
- 知事トップセールスについて
埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 電話：048-830-4107