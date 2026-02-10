パーソル、日本対がん協会の乳がんをなくす「ほほえみ基金」へ寄付を実施

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄、以下 パーソルホールディングス）は、2026年2月3日に、公益財団法人日本対がん協会の乳がんをなくす「ほほえみ基金*」へ寄付をいたしました。

■背景：乳がん検診の早期受診を促すピンクリボン運動

左：日本対がん協会 常務理事 石田一郎氏、右：パーソルテンプスタッフ 代表取締役社長 木村和成

ピンクリボンは、乳がん啓発活動を表す世界共通のシンボルマークです。日本においてもピンクリボン運動は、乳がん検診の早期受診を呼び掛けるために、行政、市民団体、企業などが独自のピンクリボンマークを掲げ、さまざまな活動を行っています。

パーソルグループでは、テンプスタッフ創業時から大切にしてきた「輝き続ける女性を応援したい」という想いを受け継ぎ、すべての人の“はたらくWell-being”を支える健康基盤づくりを重要な取り組みと位置づけています。ピンクリボン運動への支援は、その姿勢を象徴する活動の一つです。

■概要：全国に設置した募金対応型自動販売機の4年8カ月分の売上から、70万850円を寄付

パーソルテンプスタッフの公式キャラクター「テンプりん。」がピンクリボンver.デザインでも活躍中！社内に置かれている募金対応型自動販売機のデザインに使用されています。

パーソルグループでは、パーソルテンプスタッフを中心に、社内30カ所（2025年12月時点）に売上の一部をピンクリボン運動に関する活動に寄付する募金対応型自動販売機を設置しています。

このたび、2021年4月から2025年12月の売上より、70万850円を「日本対がん協会」(https://www.jcancer.jp/) の乳がんをなくす「ほほえみ基金※」へ寄付いたしました。

※乳がんをなくす「ほほえみ基金」：公益財団法人日本対がん協会が、2003年4月にピンクリボン活動など乳がん征圧のために設けた基金です。基金は、乳がんの早期発見・適切な治療の大切さを伝え、乳がん検診の推進、乳がんに関する正しい知識の普及啓発、無料電話相談、医療従事者向けの研修会の実施や研究助成事業への取り組みなど、乳がん征圧に向けて幅広く使われています。

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、本取り組みをはじめ、新しいはたらき方の促進など「はたらく」に関するさまざまなサービスを通じて、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について ＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。