大阪信用金庫　新本店完成記念　Ｄホール「こけら落とし演奏会」を開催

大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は、新本店の完成を記念し、２０２６年２月７日（土）、本店８階Ｄホールにおいて、「こけら落とし演奏会」を開催いたしました。

新本店に設けられたＤホールは、当金庫の行事に限らず、地域の皆さまにも幅広くご利用いただくことを目的に、文化・交流の場として整備された施設で、本演奏会は、その門出を飾る記念事業として実施いたしました。

演奏会では、大阪府立夕陽丘高等学校吹奏楽部による演奏、大阪芸術大学ＯＢメンバーで結成されたＯＵＡフルートカルテット“arte”によるフルート四重奏、関西フィルハーモニー管弦楽団による弦楽四重奏が披露されました。また、当金庫職員も演奏に参加し、プロ・学生・地域金融機関が一体となった多彩なプログラムとなりました。

会場には、地域の皆さまをはじめ、関係団体の方々ならびに金庫役職員が鑑賞に来場し（計１８４名）、音楽を通じた地域の交流を深める機会となりました。

大阪信用金庫は、今後も地域に根ざした金融機関として、文化・芸術活動の支援を通じ、地域社会の発展に貢献してまいります。

＜大阪信用金庫 新本店完成記念 Ｄホール「こけら落とし演奏会」＞

◆開催日時 ２０２６年２月７日（土）１３：３０～１６：００

◆開催場所 大阪信用金庫本店８階Ｄホール

◆演奏者 大阪府立夕陽丘高等学校吹奏楽部（吹奏楽部４４名と指揮者１名）

ＯＵＡフルートカルテット“arte”（大阪芸術大学ＯＢ）（４名）

公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団（４名）

大阪信用金庫職員（３名）

◆ 主催 大阪信用金庫

大阪府立夕陽丘高等学校 吹奏楽部ＯＵＡフルートカルテット“arte”関西フィルハーモニー管弦楽団