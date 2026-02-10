【シェラトン都ホテル大阪】中国の伝統料理を満喫　一夜限定コース「美食燦々 中華八大菜系 第2章」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年3月14日（土）に中国料理 四川にて、一夜限定コース「美食燦々 中華八大菜系 第2章 ～師資相承の極意～」を販売します。

2023年に販売し、ご好評をいただいた「美食燦々 中華八大菜系」の第2弾。「中国八大料理」と称されている湖南料理、広東料理、福建料理、江蘇料理、浙江料理、安徽料理、山東料理、四川料理をそれぞれ少量ずつお召し上がりいただけるよう、シェフ永島眞次が独自にアレンジを加え、コース仕立てでご用意します。中国伝統の至高の逸品の数々をご堪能ください。

【日程】2026年3月14日（土）＜要予約＞

【時間】受付17:30～ / ディナー18:00～

【料金】

お一人様 20,000円

ペアリングドリンク（シャンパン、ワイン、紹興酒、焼酎など）プラス 5,000円

※2名様より承ります。

※写真はイメージです。

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※特別メニューのため、割引および特典はご利用できません。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

中国料理 四川 シェフ 永島 眞次（ながしま しんじ）

1984年 都ホテル大阪（現シェラトン都ホテル大阪）入社。

2022年 中国料理 四川のシェフに就任。

伝統的な四川料理を基盤とし、中国料理全般の調理法を取り入れたバラエティ豊かなメニューを提供。季節ごとの食材を盛り込んだ「シェフおまかせコース」など洗練された料理が多くのお客様から好評をいただいている。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 中国料理 四川

営業時間 11:30～14:30 / 17:00～21:00（L.O.20:30）

TEL 06-6773-1274

シェラトン都ホテル大阪

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-shisen/reserve

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：578室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

公式 Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

公式 Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

公式 X https://x.com/SheratonMHOSAKA