大人気の空想果実シリーズがEC限定の仕様になって登場！カンロ「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」を発売

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、空想上の果実をグミで表現した「空想果実 イトピスの実」5袋と限定グッズ3点がセットになった「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」をカンロの複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT（カンロポケット）」にて2026年2月17日（火）10時より1,200セット限定で販売します。

《SNSで話題の「空想果実イトピスの実」の世界観により没頭！「空想果実ラボ」から届く特別セット》

グミ市場は年々拡大を続けており、様々なフレーバーや食感、自由な色使いや形など、多種多様な新商品が発売されています。カンロの「空想果実」シリーズはそんなグミの自由度の高さを活かし、空想上の果実の味や食感をグミで表現した、好奇心を刺激する、これまでにない体験型商品です。商品は公式サイトやSNSと連動しており、まるで本当に幻の果実が実在するかのような世界観を作り上げています。「空想果実」を口にする時、この“果実”は一体何ものなのか、今自分は何を食べているのか。イメージを膨らませながら、空想の世界とまだ見ぬ果実の味わいをお楽しみいただけます。

「空想果実」の第1弾では寒地に分布し神秘的な甘みとやや酸味のある味わいの “キラスピカの実”を、第2弾では熱帯に生育する濃厚で柔らかい果肉と酸っぱく硬い種を持つ“ウチャチャの実”、第3弾では深海で発見された爽やかな酸味と程よい甘みが特徴の味わいの“イトピスの実“をグミで再現してきました。“空想の果実を食べられる”という夢のある世界観がSNSで話題となり、味の感想はもちろん、「発見者さんありがとうございます」「研究や調査、これからも頑張ってください」など、ユーザーからの世界観に共鳴するコメントも。シリーズのファンは着々と増え、空想果実のSNSフォロワー数は1.2万人を突破しています。

この度、空想果実の世界観により没頭し、ワクワク感を楽しんでいただきたい想いから、「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」を1,200セット限定で発売します。空想果実の解明をすすめている「空想果実ラボ」から届く特別セットをイメージし、「空想果実 イトピスの実」5袋と、「イトピスの実 発見時記録写真ステッカー」、「イトピスの実 プロファイルカード」、「調査報告書付きリーフレット」をホログラム加工が施された空想果実ラボの特別BOXに入れてお届けします。

《イトピスの実５粒が行方不明に!ラボから紛失した「人魚の涙」が入っているかも!?》

今回のセットに同封されている「発見時記録写真ステッカー」には、現在の姿とはわずかに異なる発見された当初の「イトピスの実」の姿が記録されていたり、「調査報告書付きリーフレット」には、調査に至るまでの経緯や未公開の記録がまとめられていたり、空想果実ファンの方がワクワクを感じられる内容になっています。さらに、ラボから紛失したとされる別名「人魚の涙」と呼ばれるイトピスの実のひと粒を再現した模型がランダムで5箱に封入されており、空想果実の世界観に没入できる仕掛けになっています。ぜひこの機会に空想果実の世界をお楽しみください。

空想果実 図鑑

No.00011

名称：イトピスの実【Ncptunus itopithii】

科属：アビッサ科ネプチュリ属

浅い海底に浮上すると急速に硬質化し、食用には適さず希少な宝石として流通していた。深海では硬質化が弱まることが分かり、空想果実ラボの技術によって地上でも深海の状態が再現可能となった。

※この果実はフィクションです。

■商品概要

商品名 ：空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX

発売日 ：2026年2月17日（火）10：00～

※予定数量に達し次第、販売終了となります。

販売価格 ：2,480円（税込） ※消費税8％

販売形式 ：「Kanro POCKeT」オンラインショップ

販売数量 ：1,200セット

販売ページ：https://kanro.jp/products/15013806047600

特徴 ：誰も知らない空想上の果実をグミで再現。

深海で発見された空想上の果実「イトピスの実」をより楽しむ特別セット

セット内容：

・空想果実イトピスの実：5袋

・イトピスの実 発見時記録写真ステッカー：1枚

・イトピスの実 プロファイルカード：1枚

・調査報告書付きリーフレット：1枚

■空想果実シリーズについて

まだ誰も知らない果実”空想のような果実”をグミで再現したシリーズ。空想果実協会が運用している「空想果実ラボ」では、世界各地から空想果実をハントし、研究し、その素晴らしさを世の中に広めるために日々活動しています。これまでに、寒地に分布し神秘的な甘みとやや酸味のある味わいの “キラスピカの実”、熱帯に生育する濃厚で柔らかい果肉と酸っぱく硬い種を持つ“ウチャチャの実”、深海で発見された空想上の果実で、爽やかな酸味と程よい甘みが特徴の味わいの“イトピスの実“を発売してきました。

公式サイト ：https://kanro.jp/pages/kusokajitsu

公式X ：＠kusokajitsu_lab https://twitter.com/kusokajitsu_lab

