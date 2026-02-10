ウチらのサステナアクション企画実施のお知らせ・衣類を回収し新たな価値へと再生するアップサイクルプロジェクト「＃UP CYCLE CLOTHES」を開催

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 あゆみ）は、サステナブルな未来の実現に向けた取り組みの一環として、2月27日～3月1日/3月6日～8日の6日間、SHIBUYA109渋谷店館内特設スペースにてアップサイクルプロジェクト「＃UP CYCLE CLOTHES」を開催いたします。

不要になった衣類を回収することで、新たな価値へと生まれ変わらせる“アップサイクル”を推進。若年層が多く訪れるSHIBUYA109渋谷店において、来館者とともに未来につながるアクションを起こすきっかけづくりを創出します。

■アップサイクルを通じて“サステナアクション”を体験

当社は「若者の声から未来を考える」ことを理念に、サステナビリティにつながる企画を継続的に実施しています。近年、“服の大量廃棄”や“ファッションロス”などの社会的課題に対する意識が高まっていますが、Z世代を対象にしたSHIBUYA109 lab.の調査※においても56.7％が社会的課題解決に関心があると回答しており、Z世代においてもエコフレンドリーの意識が強まっていることがうかがえます。一方で、「関心はあるが、具体的に取り組んでいることはない」と回答した人も35.0%で1位となり、関心はあるものの具体的なアクションに移せていないと感じていることがわかっています。

※SHIBUYA109 lab.「Z世代のSDGs意識に関する調査」（2022年調査）

こうした背景を受け、今回のプロジェクトでは、若年層が多く訪れるSHIBUYA109渋谷店において、来館者が不要になった衣類を持参することでアップサイクルに参加できる仕組みを導入。小さなアクションを起こすきっかけづくりを行います。

会場では、廃棄される衣類や生地を新たな資源として活用し、より高い価値を持つ製品へと再生するアップサイクルの取り組みをご紹介します。回収された衣類は、後日ファッション小物や雑貨、インテリアなどのプロダクトとして生まれ変わります。

期間中、回収に協力いただいた方には、毎日先着200名様にアップサイクル素材で作られたオリジナルコースターをプレゼント。

若者文化の発信拠点として、アップサイクルを通じて“サステナアクション”を身近に体験できる機会を創出し、サステナビリティにつながる価値観の醸成と行動促進を目指します。

「＃UP CYCLE CLOTHES 」イベント概要

■特別展示

2月25日（水）～3月10日（火）

■ノベルティプレゼントキャンペーン

実施期間：

2月27日（金）～3月1日（日） 11時～18時

3月6日（金）～8日（日） 11時～18時

会 場：

SHIBUYA109渋谷店８階（特設スペース）

参加方法：

不要になったお洋服を会場へお持ち込み

一日先着200名様にアップサイクル素材で作られた

オリジナルコースターをプレゼント（なくなり次第終了）

▼特設サイトはこちら

https://www.shibuya109.jp/x/UP_CYCLE_CLOTHES

■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント 概要

SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした３つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設立：2017年4月3日

代表取締役社長：石川 あゆみ

ホームページ゛：http://www.shibuya109.co.jp/