Lazuli株式会社、国内最大級の流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展

Lazuli株式会社

プロダクトデータプラットフォーム「Lazuli PDP」を提供するLazuli株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原 静厳、以下Lazuli）は、2026年3月3日（火）から3月6日（金）までの4日間、東京ビッグサイトで開催される国内最大級の流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展します。

本展は、決済、物流、EC、データ活用、人手不足の解消につながるシステムなど、流通・小売業界のビジネスを支える最新のIT機器・システムおよび関連サービスが一堂に会する展示会です。

Lazuliは「商品情報×AIで企業のDXを加速」をテーマに、トータル流通情報システムエリア（小間番号：RT7043）に出展します。

現在、多くの小売業・卸売業・製造業において、商品データの欠損や表記揺れ、フォーマットの不統一、部門・システムごとの分断といった課題が、DX推進やデータ活用の大きな障壁となっています。その結果、商品情報の収集・整理・加工を人手で行い、利用するツールやシステムごとに形式を変換するといった、手作業に依存したデータ整備業務が常態化しています。

商品データ整備ソリューション「Lazuli PDP」は、AIや高度な自然言語処理、機械学習技術を活用し、社内外に分散する商品データを自動で収集・名寄せ・統合します。これにより、これまで人手に頼っていた商品マスタの整備やデータクレンジングを自動化するとともに、各種業務システムやツールに連携するためのフォーマット変換を一元的に管理・自動化します。結果として、データ整備にかかる工数を大幅に削減し、安定したデータ活用基盤の構築を支援します。

ブースでは、手作業で行われがちな商品データ整備やフォーマット変換作業を、Lazuli PDPがどのように自動化し、さまざまな業務システムやツールに活用可能なデータへと変換できるのかを、デモンストレーションを通じて紹介します。

なお、「リテールテックJAPAN 2026」におけるLazuliブースの詳細はページ下部のとおりです。

【Lazuliについて】

Lazuli株式会社は、2020年7月に設立されたAIスタートアップです。Lazuliは、AIを使って「商品情報」を競争力を生む「経営資産」へと転換し、商品情報を通じてエンタープライズ企業のビジネス変革を共に推進しています。主力事業として、商品情報を核としたプロダクトデータプラットフォーム「Lazuli PDP」を提供し、生成AIを活用して社内外に分散するデータを収集・整備・拡充します。Lazuli PDPは、AI PIM*/AI DAM**を中心機能として、AIによる自動化と拡張を組み込んだ次世代の商品データ基盤です。高度なAIを用いたソリューションにより、複雑なデータ処理を自動化し、部門やシステム間に存在するデータのサイロ化を解消します。一元管理された商品情報を基盤に、一貫性のあるデータをAIや他のテクノロジーに対して迅速に活用可能にします。これにより、製造業・小売業をはじめとする企業は、顧客体験の向上と市場変化への迅速な適応を実現します。

*1：Product Information Management

商品に関する情報・データを一元管理するためのシステムやプロセス

*2：Digital Asset Management

商品に関するテキスト、動画、写真などのデジタルコンテンツを管理・配信するためのシステムやプロセス

ホームページ：https://lazuli.ninja/(https://lazuli.ninja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=retailtech2026)

【出展概要】

会期：2026年3月4日（火）～3月6日（金）

10:00～17:00（最終日のみ16:30まで）

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

ブース番号：RT7043

出展内容：

・Lazuli PDPの概要説明

・デモ展示

・導入に関する個別相談