【神戸須磨シーワールド】水族館に海賊たちが再び上陸　没入型謎解き体験「オルカ海賊団からの挑戦状～月明かりに消えたスマシー大海の秘宝～」開催決定

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）では、2026年2月21日（土）～3月31日（火）の期間、没入型謎解き体験「オルカ海賊団からの挑戦状 ～月明かりに消えたスマシー大海の秘宝～」を開催いたします。

本イベントは、館内を巡りながら物語の登場人物として謎解きに挑戦する没入型の体験コンテンツです。参加者は“オルカ海賊団”から届いた一通の挑戦状をもとに、館内に散りばめられた違和感、暗号、仕掛けの数々を推理して謎を解いていきます。謎を解き進めていくと、参加者だけが辿り着くことができる隠しエリアなど特別演出もあるかも？

“観客”から“挑戦者”へ。友人同士・カップル・ファミリーでワクワクしながら神戸須磨シーワールドを満喫できる冒険体験をお届けいたします。

本イベントへの参加は無料（※別途入館料が必要・人数制限あり）で期間中は毎日開催いたします。

また、謎解き体験に加えて春限定の新たなフォトスポットが登場するほか、当館で大人気のオルカくじ・ドルフィンくじのぬいぐるみを撮影してSNSに投稿すると抽選で景品が当たる「#スマシーぬい活」フォトキャンペーンも同時開催。さらに、神戸須磨シーワールドホテルでは客室内に隠された“鍵のかかった海賊の宝箱”を開ける謎解きミッションに挑戦いただける特別プランをご用意しております。

神戸須磨シーワールドで解いて・撮って・思い出に残る充実の時間をお楽しみください。

■没入型謎解き体験「オルカ海賊団からの挑戦状 ～月明かりに消えたスマシー大海の秘宝～」 イベント概要

海の王者、オルカ（シャチ）に率いられた“オルカ海賊団”から、あなたに届いた一通の挑戦状。

館内に散りばめられた違和感、暗号、仕掛けの数々。それらは、海賊からあなたに託された“謎”です。

手がかりを集め、推理して謎を解く、水族館を舞台にした冒険の物語が今、幕を開けます。

期 間 ：2026年2月21日（土）～3月31日（火）

時 間 ：14:00より複数回実施、順次開催

※日程により開始時間は変更となる場合がございます。当日館内にてご確認ください

受付場所：シーワールドプラザ内 特設受付ブース

※天候の影響により受付場所を変更する場合がございます

参加費 ：無料 ※別途、水族館の入館券の購入が必要です（イベント参加のみは不可）

備 考 ：本イベントはおひとり様１回限りの参加となります

本イベントは各回に参加人数の制限がございます

参加者は開始前に受付で整理券をお受取りください

天候やその他都合によりイベント内容を変更、中止する場合がございます

URL ：イベントの詳細は公式ホームページよりご確認ください

https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/8138/

春の思い出をシェアできるイベントも同時開催！

■春の思い出を残そう！特別フォトスポットが登場

期間限定で神戸須磨シーワールドならではのフォトスポットが館内に登場いたします。

春休みの思い出作りにぜひ撮影をお楽しみください。

期 間 ：2026年2月21日（土）～3月31日（火）

場 所 ：アクアライブ１階

■「#スマシーぬい活」フォトキャンペーン

オルカくじ・ドルフィンくじの“推し”カラーのぬいぐるみと一緒に、館内・館外のスポットで写真を撮影してInstagram／X に

ハッシュタグ「#スマシーぬい活」を付けて投稿すると、抽選で

景品が当たります。春休みの友だち同士での参加や推し活感覚で撮って・投稿して「#スマシーぬい活」をお楽しみください。

期 間 ：2026年2月21日（土）～4月12日（日）までの投稿が対象

備 考 ：公開アカウントでの投稿が対象となります

厳正な抽選により当選者には2026年5月にダイレクトメッセージにてお知らせいたします

キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます

オフィシャルホテルでも海賊からの謎解きに挑戦しよう！

■オルカ海賊団の宝箱ミッション お部屋で謎解き大冒険＜2食付＋入館券付＞

ホテルのお部屋が冒険の舞台に！お部屋に隠された《鍵のかかった海賊の宝箱》を開ける謎解きミッションに挑戦いただける特別プランです。みんなで力を合わせてナゾを解き、ドキドキ、ワクワク、ひらめきが連続の“海賊ミッション”に出航だ！

宿泊期間：2026年2月21日（土）～3月31日（火）が対象

料 金 ：スーペリアツイン2名1室ご利用時1名様 23,400円～（税サ込）

宿泊特典：《鍵のかかった海賊の宝箱》を開ける特別な謎解きミッションにご参加いただけます。

予約開始：2026年2月11日（水・祝日）00：00

予約URL：https://x.gd/iluzd

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

TEL：078-731-7301

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/

X：https://x.com/Kobe_SumaSea

Instagram：https://www.instagram.com/kobe_sumasea/