韓国NO.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」「アトバリア365」シリーズ初クレンジングフォーム誕生！泡洗顔料もリニューアルし、2月23日(月)より発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区）が展開する、韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」は、弱酸性のやさしい洗い心地の洗顔料「アトバリア365 クレンジングフォーム」、濃密泡で洗い上げる泡洗顔料「アトバリア365 ジェントルフォーミングクレンザー」を、

2026年2月23日(月)より発売いたします。

敏感肌研究40年以上の知見をもとにスキンケアを展開してきたAESTURAから、「アトバリア365」シリーズ初となるクレンジングフォームが誕生。さらに、泡洗顔料も現代の肌環境に合わせてリニューアルし、うるおいバリアを守るシリーズへと進化しました。

◇ 開発背景

AESTURAの「アトバリア365」シリーズはこれまで、敏感肌研究40年以上の知見をもとに、うるおいバリアに着目したスキンケア製品を展開してきました。洗浄力とやさしさの両立を目指し、研究と検証を重ねてクレンジングフォームを開発しました。さらに、環境要因による肌悩みが増える現代の生活環境を踏まえ、泡洗顔料「アトバリア365 バブルクレンザー」もリニューアル。

PM2.5や花粉、黄砂などの微細な汚れが気になるシーズンにも、毎日の洗顔で肌をやさしく洗い上げられる設計へと新化しました。肌への負担に配慮しながら心地よく使える設計で、敏感に傾きやすい肌の日常ケアをサポートします。

◇ 共通成分

うるおいバリアをケアする【3種の保湿成分】を共通配合

ブランド独自の高密度セラミドカプセル*¹、パンテノール、ベタインの3種の保湿成分を共通で配合。高密度に配合したセラミドカプセルが角質層のすみずみまで行き渡り、肌のうるおいバリアをケアします。

さらに、パンテノールとベタインが、角質層にうるおいを与えて水分を保持し、洗浄後もつっぱりにくく、うるおいバリアを守りながら健やかな肌状態へ導きます。

◇ 商品概要

■「アトバリア365 クレンジングフォーム」200g 2,200円 【新商品】

弱酸性のアミノ酸系洗浄成分*²を採用し、やさしさと洗浄力を兼ね備えたディープクレンジングフォーム。きめ細かな泡が肌に密着し、軽いメイクから毛穴汚れまで、すっきり洗い上げます。

・ 弱酸性アミノ酸洗浄成分*²配合

・メイク汚れ 97.1％オフ*³ / 毛穴汚れ 97.6％オフ*³

・ 独自技術による、へたりにくい繊細泡で肌のすみずみまで洗浄

・ 3種の保湿成分*⁴配合で、洗顔後もつっぱらず、なめらかな肌へ

・ 8つの皮膚テスト完了*⁵

使い方：適量を手に取り、ぬるま湯を加えながらよく泡立てます。

顔全体をやさしくマッサージするように洗い、その後、水またはぬるま湯で洗い流してください。

■「アトバリア365 ジェントルフォーミングクレンザー」150mL 2,200円 【リニューアル商品】

ワンプッシュで濃密泡が出てくる、マイクロバブル設計の泡洗顔料。

摩擦を抑えながらやさしく洗い上げ、忙しい朝や時短ケアにも取り入れやすい処方です。

・ 微細なマイクロバブルの濃密泡で、摩擦を抑えた洗顔を実現

・ 3種の保湿成分*⁴配合で、洗浄による乾燥感を防ぎ、

しっとりとした肌へ

・ 2種の汚れをしっかり除去

・毛穴汚れ 97.9％オフ*³ / 微細粒子汚れ 98.1％オフ*³

・ 小児皮膚科テストを含む9つのテスト完了*⁶のため、乳幼児から使用可能

使い方：適量(2～3プッシュ)を手に取り、 顔全体にやさしくマッサージするように洗います。

その後、水またはぬるま湯でよく洗い流します。

◇ 韓国NO.1*ダーマコスメブランド『AESTURA』について

『AESTURA』は、製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が組み合わさったダーマコスメブランド。美容に関する多くのことを皮膚科医に相談するほどユーザーとの絆の強い韓国において、“韓国No.1*ダーマコスメブランド”として多くのユーザーから愛されてきました。

2023年9月の日本本格上陸では、様々な肌タイプに合わせたシリーズをもつ本ブランドの中から、「ゆらぎ肌や肌荒れ防止のケアができる」ゆらぎ肌・混合肌タイプに向けたエイシカ365シリーズや、「保湿・うるおいバリアをサポートする」敏感肌・乾燥肌タイプ向けのアトバリア365シリーズがローンチ。日本本格上陸から約3か月で、日本の2023年ベストコスメアワードにて10冠を獲得いたしました。

◇ アモーレパシフィック社について

アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです。

1930年代に手作りの椿油を創業者の母が台所で作り販売していたことから始まり、1945年に創業。現在ではK―Beautyを牽引する会社として韓国初の化粧品研究所を設立、済州島で緑茶栽培を行うなど、創業のきっかけとなった椿油を作るという“職人技“と“自然からのインスピレーション“を創業当初から変わらず重視し、自然と人間に対する深い理解や、内面と外面の美しさの調和を追求し続けることで、常に最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発しています。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*² シリカ、ステアリン酸、セラミドNP、マンニトール、ヒアルロン酸Na、コレステロール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、水添レシチン、

スフィンゴ脂質、セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド(すべて保湿成分)

*² ココイルグリシンK、ラウロイルグルタミン酸Na、ココイルグリシンNa(すべて洗浄成分)

*³ AESTURA調べ(効果は使用状況により異なり、完全に除去することを保証するものではありません)

*⁴ パンテノール、ベタイン、高密度セラミドカプセル(シリカ、ステアリン酸、セラミドNP、マンニトール、ヒアルロン酸Na、コレステロール、

ヒドロキシプロピルメチルセルロース、水添レシチン、スフィンゴ脂質、セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド)(すべて保湿成分)

*⁵ 皮膚科テスト、敏感肌テスト、敏感肌刺激テスト、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト、人体眼刺激テスト、眼刺激代替テスト、

ドイツダーマテスト完了。すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。すべての方にニキビのもとができないわけではありません。

*⁶ 皮膚科テスト、敏感肌テスト、敏感肌刺激テスト、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト、人体眼刺激テスト、眼刺激代替テスト、

ドイツダーマテスト、小児皮膚科テスト完了。すべての方にアレルギー、刺激、肌トラブルがおきないわけではありません。すべての方にニキビのもとができないわけではありません。