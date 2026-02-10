【ウブロ】ジェイミー・フォックスがスーパーボウルLXでウブロを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ

2026年2月9日（月）- カリフォルニア州サンタクララ - アメリカの俳優、コメディアン、歌手、プロデューサーであるジェイミー・フォックスが、2026年2月8日（日）にカリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催された第60回スーパーボウルに、眩い輝きを放つ「ビッグ・バン ウニコ キングゴールド パヴェ」を着用して登場しました。

Photo Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's; Photo by Hublot

「ビッグ・バン ウニコ キングゴールド パヴェ」は、162個のダイヤモンドがセットされたケースと、123個のダイヤモンドがセットされたベゼルが特徴のタイムピースです。

HUBLOT 「ビッグ・バン ウニコ キングゴールド パヴェ」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-unico-king-gold-pave-44-mm

#HUBLOT ＃ウブロ

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com