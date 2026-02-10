【名古屋初上陸】K-POPアイドルや女優御用達の技術を体験！韓国メイクアップサロン「YU1L×JOY187」が松坂屋名古屋店に2日間限定オープン

株式会社シルキースタイル

株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区）が運営する、韓国のトップアーティストを支える本格韓国ヘアメイクアップサロン**「YU1L（ユイル）×JOY187」は、2026年2月11日（水・祝）より松坂屋名古屋店で開催される「SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA」**に出展いたします。

目玉コンテンツとして、2月13日（金）・14日（土）の2日間限定で、本格韓国メイクをリアルに体験できる「ポイントメイクアップブース」をオープン。予約受付を2月4日（水）より開始いたしました。

■ 韓国の最新カルチャーを体感できる特別イベントが名古屋へ！

東京・大阪・仙台の3箇所で開催され、「最新カルチャーを体感できる」と韓国好きの間で話題沸騰中のイベント**「SEONGSU TREND COLLECTOR」**。今回の名古屋開催では、名古屋初上陸ブランドを含むソウル・聖水（ソンス）の人気ブランドが一堂に集結し、バレンタインシーズンならではの特別企画を実施します。

■ プロが伝授する“リアルな韓国メイク術”を15分で体験

「YU1L×JOY187」ブースでは、韓国でしか味わえない感動体験として話題の、メイクアップアーティストによるタッチアップを実施します。なりたい表情に合わせて選べる3つのセレクトメニューをご用意しました。

【選べる体験メニュー】

- ハイライト＆シェーディング： 立体的な小顔を叶える本場のテクニック。- リップメイク： 旬のトレンドカラーを纏い、洗練された口元へ。- 涙袋デザイン： 自然な奥行きで瞳を印象づける、韓国メイクの真骨頂。

さらに会場では、トップスタイリスト監修の「187LABEL ホワイトタンニングクッション」も登場。陶器のような上質なツヤと透明感を演出し、ワンランク上の肌体験をご提案します。

■ ポイントメイク体験 実施概要

- 開催日： 2026年2月13日（金）・14日（土）- 料金： 15分 ／ 2,200円（税込）- 予約方法： 下記専用フォームより受付（または当日券にて承ります）【松坂屋名古屋店】WEB予約システム：【松坂屋名古屋店】WEB予約システム（時間）(https://matsuzakaya-nagoya.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=277&x=1770264351)- 事前予約期間：2/13(金)分：2/4(水)～2/12(木)まで2/14(土)分：2/4(水)～2/13(金)まで（※14日当日は当日券のみ）- 利用方法： レジにてチケットを購入後、予約時間の5分前にブースへお越しください。 ※予約時間を5分過ぎた場合はキャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

★早期購入特典★ 2月11日（水・祝）・12日（木）の2日間、会場にて11,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様を対象に、後日（13日・14日）使用できる「ポイントメイク無料体験チケット」を先着で配布いたします。

■ 開催概要

■ YU1L × JOY187 について

- 名称： SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA- 実施期間： 2026年2月11日(水・祝)～16(月)- 開館時間： 10:00～20:00（最終日のみ18時閉場）- 会場： 松坂屋名古屋店 南館１階オルガン広場（愛知県名古屋市中区栄3丁目16番1号）- 入場料金： 無料- 主催： 光文社- 公式SNS：Instagram(https://www.instagram.com/kobunsha_seongsutrendcollector/) / X(旧Twitter)(https://x.com/kobunsha_int) / TikTok(https://www.tiktok.com/@kokusai.kpop)

韓国大手ヘアメイク事務所「JOY187」と連携し、K-POPアーティストや女優から指名されるトップメイクアップアーティストの最新技術を取り入れた、日本国内唯一の韓国メイクアップサロンです。

- 店名： 韓国メイクアップサロン YU1L×JOY187（ユイル×ジョイイチハチナナ）- 所在地： 東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F- 公式サイト： http://www.yu1l.jp/(http://www.yu1l.jp/)- 公式Instagram： @yu1l_official(https://www.instagram.com/yu1l_official/) / @joy187_jp(https://www.instagram.com/joy187_jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

E-MAIL：contact@yu1l.jp

TEL：03-3433-1864

株式会社シルキースタイル 担当：的場