【神奈川県 BAK × AUBA 共創事例】「孤独になりがちな子育ての悩みを解決するAI新サービスで解決」を目指す実証事業を開始！

株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」は、神奈川県より受託運営する 神奈川県が主催し県の大企業とベンチャー企業との事業連携プロジェクト創出を目指す協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（略称：BAK：バク、以下BAK）」による、大企業とベンチャー企業によるオープンイノベーション促進のためのプログラム「BAK2025（以下 本プログラム）」採択プロジェクトのうち、トモイク株式会社と江ノ島電鉄株式会社（江ノ電）による実証事業「孤育（こそだて/こいく：孤独な育児）の悩みを地域特化のAI子育てサービス「gotogoto（ごとごと）」で解決 ～えのでん・えがおプロジェクト～」を開始することをお知らせします。

eiiconは、神奈川県「BAK」運用業務を令和3年度以降5期連続にて受託。さらに本年度より始動した、県庁各部署や県内自治体とベンチャー企業によるオープンイノベーションによる行政課題解決のための「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（略称：YAK：ヤク、以下 YAK）」運用業務の受託を通じ、県内企業・県庁各部署・県内自治体とベンチャー企業との共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化に向け、企画・設計・運用からPR戦略まで、本プログラムの運営全般を強力にサポートしております。

【神奈川県 BAK × AUBA】ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK） トモイク×江ノ電「孤育の悩みをAI子育てコンシェルジュで解決」

■実証事業 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/863_1_df2269513def768e731c1c871b953798.jpg?v=202602100251 ]

※メディアの皆様におかれましては、本実証事業に関するご取材を承ります。

トモイク株式会社までご連絡ください。

□『 Kanagawa Innovators Day Meetup Fes 2026』合同成果発表会開催について

神奈川県 × eiicon「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK） 」および「YAK」では、その他のプロジェクトについても、実証事業の推進や、事業化を目指した支援を継続実施しています。

今年度採択の17件のプロジェクトにつきましては、『 Kanagawa Innovators Day Meetup Fes 2026』にて成果を発表いたします。

『 Kanagawa Innovators DayMeetup Fes 2026』

日時：2026年3月17日（火）13:00～18:50／18日（水）13:00～18:30

会場：ハイブリッド開催 ※要事前申込（参加費無料）

オフライン １.京セラ株式会社みなとみらいリサーチセンター（横浜市西区みなとみらい）

オンライン ２.Zoomウェビナー

詳細・参加申込：

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/demoday.html





■オープンイノベーションプログラム“ビジネス・アクセラレーター・かながわ（BAK）”

・エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）

https://bak.eiicon.net/

■「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」

神奈川県では、県内に拠点を持つ大企業・中堅企業等と、質の高いベンチャー企業による事業連携プロジェクトの創出と、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等に参画いただく協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を主催しています（参加企業919社：2025年5月時点）。BAKでは、企業が抱える課題や実現したいテーマに基づき、大企業等とベンチャー企業のマッチングを行い、事業化に向けた支援を行っています。

■「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」

神奈川県や県内市町村とベンチャー企業の連携プロジェクトを創出するなど、自治体とベンチャー企業によるオープンイノベーションの実現を支援する取り組みとして2025（令和7）年度より新たにスタート。ベンチャー企業の成長促進と複雑・多様化する行政課題の解決を図るため、県内自治体とベンチャー企業とのマッチングを行うとともに、実証事業の支援など、連携プロジェクトの事業化に向けた総合的な支援を行います。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html

□eiiconによる「BAK」運用業務受託について

eiiconは、神奈川県「BAK」の運用業務を2021（令和3）年度より5期にわたり受託。これまで累計75件の共創プロジェクトを採択し、事業化に向けた伴走支援を継続しております。

5期目となる今年度は、これまでの経験・実績を活かすとともに、今月神奈川県内に開設したeiiconの新たな拠点（WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 内）とも連携。

新たにスタートしたYAKも含め、BAK・YAKの運営全般ならびにオープンイノベーションによる共創の実現、事業化を強力にサポートしてまいります。

神奈川県×eiiconによるこれまでの「BAK」（2021～2024年度）

トモイク株式会社 https://tomoiku.co/

本社所在地：〒104-0045 東京都中央区築地7丁目2-13 RINGOビル

設立：2022年4月5日

代表者：代表取締役 竹村由賀子

事業内容：子育てを共にし、家族全員のウェルビーイングの向上を目指すサービスの企画・開発・運営

江ノ島電鉄株式会社 https://www.enoden.co.jp/

本社所在地：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目8番16号

設立：1900年11月25日

代表者：代表取締役社長 黒田聡

事業内容：鉄道業、一般旅客自動車運送事業の管理の受託事業、観光業、不動産業、マイクロモビリティ業



□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。