【山梨県×eiicon】山梨県内企業×全国スタートアップ 4プロジェクトが共創成果を発表『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM 2025 DEMODAY』

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、山梨県とともに、山梨県内企業が全国のスタートアップとの共創を目指すオープンイノベーションプログラムにて採択の4プロジェクトが成果を発表するイベント『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM 2025 DEMODAY（以下、本イベント）』を、2026年3月6日（金）CINOVA YAMANASHI（チノバヤマナシ：山梨県立スタートアップ支援センター）にて開催。本イベントの会場／オンライン参加者の募集を開始しました。

https://yoip2025-demoday.peatix.com

当日は成果発表に加え、県内企業・行政・金融機関によるトークセッション、CINOVA YAMANASHIを拠点とするスタートアップによるピッチ、さらには、ネットワーキング（交流：会場参加者のみ）のお時間もございます。

参加費は無料です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■山梨県×eiicon

□開催概要

・日時：2026年3月6日（金）15:00～18:00 ※17:35-18:00 ネットワーキング予定

・会場：山梨県立スタートアップ支援センター（CINOVA YAMANASHI）

2F/イベントスペース

（〒400-0811 山梨県甲府市川田町 517）

・開催形式：会場参加／オンライン参加（ハイブリッド開催）

・このような方におすすめ：

・新規事業やオープンイノベーションに関心のある 山梨県内企業

・スタートアップとの連携や共創の取り組みを検討している 企業・団体

・地域における新規事業創出やスタートアップ支援に関わる 金融機関・支援団体

・山梨県での事業展開や連携の可能性を探っている スタートアップ など

そのほか、関心のある方はどなたでもご参加いただけます。

・主催：山梨県 運営：株式会社eiicon

・参加費：無料

・参加方法：以下ページよりお申し込みください。

https://yoip2025-demoday.peatix.com

※メディアの皆様におかれましては、本イベント当日の会場でのご取材・撮影を承ります。

3月4日（水）までに問合せ先にご連絡ください。

■当日のプログラム ※スケジュールは変更となる可能性がございます。

15:00- オープニング

『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』共創プロジェクト成果発表

４つのプロジェクトチームより、背景、取り組み内容、検討・実証の結果と今後の進め方を発表。

＜発表山梨県内企業×採択スタートアップ（下線）＞

・株式会社ササキ × 株式会社SonicAI（半導体部品の検品自動化）

・株式会社アシストエンジニアリング × 株式会社N2i（求人票診断AI）

・湯澤工業株式会社 × 株式会社エムバース（建設DX）

・山梨県厚生農業協同組合連合会 × 株式会社ベスプラ（パーソナライズ健康支援アプリ）

16:15- トークセッション

山梨県における新規事業創出や共創の現在地と今後の可能性について、

県内企業・行政・金融機関の立場から考えるトークセッション。

＜登壇者＞

・清水 栄一 氏（フォネットグループ 代表 / 株式会社フォネット代表取締役社長）

・折居 雅也 氏（株式会社山梨中央銀行 スタートアップ統括室 主任）

・森田 考治 氏（山梨県 スタートアップ・経営支援課 課長補佐）

16:50- スタートアップピッチ

CINOVA YAMANASHIを拠点とするスタートアップ等によるピッチ。

＜登壇企業（五十音順）＞

・ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

・株式会社FirstAI

・マイセンド株式会社

・株式会社メンテモ

（ほか、調整中）

17:35- ネットワーキング（参加者同士の交流：会場参加者のみ）

■山梨県 × eiicon『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』

https://corp.eiicon.net/about/startup-yoip2025(https://corp.eiicon.net/about/startup-yoip2025)

■『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM』

昨年度までに計8つの共創プロジェクトが誕生！

リニア開通により産業構造が大きく変わる山梨県が、全国スタートアップとの共創を推進

リニア中央新幹線の開通により、東京（品川）から約25分で結ばれる、山梨県。

山梨県では、県内の産業構造の変革に先駆け、民間事業者のプラットフォームを活用したオープンイノベーションプログラムを実施し、県内企業とスタートアップとの共創を支援することにより、県内企業の高付加価値化を図るとともに、革新的なスタートアップの県内での事業定着・事業拡大の促進を図ることを目指し、本事業を実施しています。

令和5年度、6年度に続き、eiiconが運用業務を受託し実施している共創ビジネス創出プログラム『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM』では、これまでに計8つの共創プロジェクトが誕生。

県を巻き込んで実証実験を行ったものから社会実装が実現したものまで、着実に成果を生み出し続けています。

□本プログラムの運営体制

参画ホスト企業：

株式会社ササキ/ 株式会社アシストエンジニアリング / 湯澤工業株式会社/ 山梨県厚生農業協同組合連合会（山梨県厚生連健康管理センター）

参画パートナー企業：

株式会社SonicAI/ 株式会社N2i / 株式会社エムバース/ 株式会社ベスプラ

主催：山梨県 運営：株式会社eiicon

■本業務・本プログラムに関するお問合せ

STARTUP YAMANASHI-OIP事務局（運営：株式会社eiicon ）

yamanashi-oip（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

TEL：03-6670-3273

