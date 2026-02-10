TSH社（当社グループ連結子会社）における新2施設開業のお知らせ（香港）
当社グループ連結子会社で、香港を拠点にレンタル収納事業を運営するThe Store House Limited（以下「TSH 社」）が、エリアでの高まるニーズを取り込むべく、香港Sha TinとSan Po Kongの2カ所にて新施設を開業しましたので、お知らせいたします。
左：The Store House Sha Tinのあるビル外観 中左・中右・右：The Store House Sha Tin内
◆Sha Tin施設概要
施設名：The Store House Sha Tin Mini Storage Facility
所在地：Nos, Unison Industrial Centre, Unit D, 15/F, 27-31 Au Pui Wan St, Fo Tan, New Territories,香港
延べ床面積（GFA）：6,580sq ft（約611.3平方メートル ）
場所：新界（New Territory）内、Sha Tin District（沙田区）にあるMTR Fo Tan（火炭）駅から徒歩5分
左：The Store House San Po Kongのあるビル外観 中左・中右・右：The Store House San Po Kong内
◆San Po Kong施設概要
施設名：The Store House San Po Kong Mini Storage Facility
所在地： Unit A, 8/F, Prince Industrial Building, 706 Prince Edward Road East, San Po Kong,
Kowloon, 香港
延べ床面積（GFA）：6,180sq ft（約 611.3 平方メートル ）
場所：九龍（Kowloon City）内で香港第2のCBD (中心業務地区の)として開発が進む啓徳エリアから近く、MTR Kai Tak（啓徳）駅から徒歩10分
ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、企業価値の向上および地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。
（参考 URL）
●The Store House：https://www.thestorehouse.com.hk/hk-en/
株式会社ミツウロコグループホールディングス
グローバルプラニング
電話03-3275-6300