【直方市】災害対応の新たなモデルの構築に向けて

直方市

令和8年2月3日、 直方市役所にて、「災害備蓄Wi-Fi寄贈式」を開催しました。これは、昨年7月に直方市とPicoCELA株式会社が締結した包括連携協定に基づく取り組みの一環です。

寄贈いただいた災害備蓄Wi-Fiは、アクセスポイントに内蔵されたインストール手順ツールにより、市職員でも簡単に組み立て、構築ができる移動型広域無線LANであり、本機器の自治体への導入は全国で初めての事例となります。

直方市とPicoCELA株式会社は、この「災害備蓄Wi-Fi」の実装を皮切りに、市の様々な課題の解決に向けて、引き続き相互に連携をしながら取り組んでいくこととしています。

▲寄贈式の様子。写真左から、PicoCELA株式会社 代表取締役社長 古川 浩、株式会社クラボウテクノシステム 代表取締役社長 山本 実、直方市長 大塚 進弘、直方市 総合政策部 防災・地域安全課長 池本 隆幸

【コメント】

■直方市 直方市長 大塚 進弘

本実装に向けた昨年の実証実験を通じて、職員自らの手で迅速に通信網を構築できる有効性を目の当たりにし、非常に心強く感じております。災害時の混乱した状況下では、「誰もが簡単に扱えること」は何より重要です。この直方市での取り組みが、全国の自治体が抱える通信課題を解決する一つの指標となることを期待しています。

■PicoCELA株式会社 代表取締役社長 古川 浩

実証を経て、専門知識がなくても現場ですぐに展開できる『Sona-L(TM)』を直方市で社会実装できたことを嬉しく思います。現在は手動での設営ですが、将来的には自律走行モビリティやポールの自動昇降技術を組み合わせ、人が立ち入れない危険な場所でも安全に通信を確保できる未来を見据えています。この『直方モデル』を先行事例として、全国の地域防災の強化に貢献してまいりたいと考えています。

【災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)」の特長】

『Sona-L(TM)』は、大規模災害時の通信孤立を防ぐために開発された「移動型の広域無線LANシステム」で、専門的なICT知識がなくても短時間でWi-Fi環境を構築することが可能です。また、通信インフラが不安定な状況下でも、独自の無線メッシュ技術により広域をカバーすることができるのが特徴です。

※『Sona-L(TM)』は、PicoCELA株式会社のテクノロジーを活用した、株式会社クラボウテクノシステムのパッケージ製品です。

直方市×PicoCELA株式会社 包括連携協定の内容

【PicoCELA株式会社概要】

法人名称：PicoCELA株式会社

所在地：東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役社長：古川 浩

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

直方市総合政策部 企画経営課 DX推進係

担当：品川・三戸

TEL：0949-25-2218

E-mail：n-dx@city.nogata.lg.jp