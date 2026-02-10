【ＢＳ日テレ】北千住で焼き鳥！矢作と仲良し！元テレビ東京アナウンサー‘松丸友紀‘登場！

株式会社ＢＳ日本

2月10日（火）、2月17日（火）よる9時54分から放送の「多幸飲み紀行」は、‘ゴッドタン‘でおなじみ‘松丸友紀‘をゲストに迎え、東京・北千住へ。訪れたのは、「鳥菊」。注文が入ってから串付けする‘つくね‘や、地鶏を使った料理が人気な大衆店。

■2月10日（火）放送回

早速二人はキンキンに冷えたタンブラーで登場したタコハイで乾杯。お酒を飲みながら共演している‘ゴッドタン‘の話題に。松丸とは20年の付き合いになるという矢作は「（ゴッドタンの出演者は）みんながみんなをリスペクトしている感がある」と言えば、松丸も「それが良いですよね～」と答える。そこに注文した‘白ればの丸焼き‘が登場。矢作が実食すると「これは名物だな！」と絶賛し、松丸も「美味しい！」と舌鼓を打つ。さらにおつまみの定番‘よだれ鶏‘を食べると「柔らかさが良い！」とこちらも絶賛。お酒を飲みながら話も盛り上がる。矢作から「（女性アナウンサーの中で）芸人を笑わせた数でいったら一番上じゃない？」と言われた松丸は「それ喜んでいいんですか？」と笑う。矢作に‘だっふんだ‘を振られ、松丸が披露すると爆笑に包まれる。最後に番組恒例ゲストの多幸話（幸せ話）では、松丸の年始恒例の楽しみが披露されると「十分十分。幸せってそれくらいよ！」と小さな幸せに気づけるほっこりした話で番組は締めくくられた。

■2月17日（火）放送回

フリーになって憧れの人を聞かれた松丸は「有働さん。キャスターもするけど気取ってなくてバラエティもできて、ありのままの自分を素で出せる人」と答える。そんな話をしていると注文した‘鶏もも炭火けむり焼き‘が到着。松丸は「香ばしくて柔らかい！」と味を堪能する。そして、〆の「鶏そば」も到着。矢作は「うますぎる！」と絶賛！〆の後にタコハイを飲むと「〆のあとにもさらにしまる！」とタコハイを褒める。その流れで矢作は松丸に「（なんにでもあって邪魔しない）タコハイみたいなタレントになれば？松丸が目指すのはタコハイ！」と語りかけ、さらに「（タコハイからとって名前を）タコ丸に変えれば？」と言うと爆笑に包まれた。番組最後のお客さんの多幸話ではフルマラソンで初めて‘4時間切り‘を達成したという幸せな話を聞き、多幸感に包まれながら番組はエンディングを迎えた。

