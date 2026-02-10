【ゆず庵】売切御免！「春の牛たん食べ放題」を２月17日(火)より開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、全国113店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2026年２月17日(火)より「春の牛たん食べ放題」を開催いたします。

期間限定「春の牛たん食べ放題」について

期間中は、店内で一枚一枚丁寧にカットしたこだわりの「牛たんしゃぶしゃぶ」を食べ放題でお楽しみいただける「牛たん付き 贅沢コース」が登場いたします。この春にぜひお楽しみいただきたい、期間限定のコースです。この機会をお見逃しなく！

なお、「牛たんしゃぶしゃぶ」は単品でもご注文いただけます。

「牛たんしゃぶしゃぶ」

贅沢な牛たんの旨味と食感をしゃぶしゃぶでお楽しみいただけます。なめらかな口当たりを保ちながら、さっと美味しく火が通るように、0.9ミリという絶妙な厚さにこだわりました。脂の甘みと肉の味を口の中でじんわりと感じていただける一品です。

■販売期間：2026年２月17日(火)～2026年４月上旬

■販売価格：「牛たん付き 贅沢コース」 4,980円 (税込5,478円)

「牛たんしゃぶしゃぶ」単品 490円(税込539円）

※一部店舗では、「牛たん付き 贅沢コース」を5,280円（税込5,808円）でご提供させていただきます

※予告なく商品内容および価格を変更させていただく場合がございます

※写真はイメージです

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際は、予告なく本キャンペーンを終了させていただきます

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,480円/税込3,828円)では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」(税抜4,480円/税込4,928円)では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『ゆず庵』公式アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内784店舗(うち直営525店舗、FC259店舗)、海外93店舗(2025年12月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/