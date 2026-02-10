【ハイアット リージェンシー 京都】開業20周年を祝う特別美食体験第二弾：節目の年を彩る「20」にちなんだアニバーサリーメニューを販売

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）は、2026年3月15日（日）に開業20周年を迎えます。これを記念し、各店舗では第一弾として特別コースを、第二弾として「20」をテーマにした特別アラカルトメニューをご用意しました。これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、価格やボリュームに“20”という数字を取り入れ、話題性と記念性を兼ね備えたメニューの数々をお届けいたします。

20周年という節目の年ならではの、特別な美食体験をお楽しみください。

【提供期間】

2026年12月30日（水）まで

【20周年記念 「20」にちなんだ特別アラカルトメニューと提供店舗】

■ 2kg ティラミス 20,000円（税金・サービス料込）

提供店舗：トラットリア セッテ（ご提供の3日前までの要予約）

イタリアの伝統的なドルチェ「ティラミス」を、20周年を象徴する特別仕様として、通常ではなかなか出会えない約2kgのビッグサイズでご提供いたします。クリーミーな国産マスカルポーネチーズと、カルーア（コーヒーリキュール）とアマレット（種子系リキュール）を合わせた液を含ませたビスキュイ（スポンジ生地）を幾層にも重ねたティラミスは、マスカルポーネチーズのまろやかなコクとコーヒーの芳醇な香りが調和した、奥行きのある大人の味わい。仕上げに振りかけたほろ苦いココアパウダーが、全体の印象を引き締めています。ご家族やお仲間との楽しいひとときを華やかに演出する、シェアスタイルのデザートをぜひお楽しみください。

■ Tボーンステーキ 20,000円

（税金・サービス料込）

提供店舗：オールデイダイニング・カフェ 33 （ご提供の前日までの要予約）

T字型の骨を挟むように、サーロインとフィレ（テンダーロイン）の2つの部位を同時に楽しめる、黒毛和牛の贅沢なTボーンステーキ。きめ細かな霜降りと上質な脂の甘みが特長の黒毛和牛の、背中から腰にかけてのロース部分から切り出されるこの部位は、サーロインの濃厚な旨味とフィレのきめ細かく柔らかな食感という、異なる魅力を一度に味わえる点が大きな魅力です。骨付きのまま焼き上げることで、骨の周りから旨味がじっくりと肉全体に行き渡り、香ばしさと黒毛和牛ならではのジューシーさが一層引き立ちます。力強い肉本来の味わいを、2~3名様でシェアしてお楽しみいただける、食べ応えのある一皿。ボリューム、味わいともに特別感のある本メニューを、20周年という節目の年にふさわしい特別価格でご提供いたします。

■ タラバガニのグリル アメリケーヌソース

20,000円（税金・サービス料込）

提供店舗：オールデイダイニング・カフェ 33

存在感ある約1kgのタラバガニを豪快にグリルし、蟹の旨味を凝縮した濃厚なアメリケーヌソースとともにご提供いたします。香ばしく焼き上げたタラバガニは、身が引き締まりながらもジューシーで、口に入れた瞬間から上品な甘みが広がります。また、丁寧に仕上げたアメリケーヌソースが素材本来の味わいを一層引き立て、贅沢で満足感の高い一皿に仕上がっています。

20周年という特別な年にふさわしい、視覚的にも味覚的にも存在感のある一品。記念日や大切な方とのお食事におすすめです。

開業20周年の感謝の想いを“20”という数字に込めた、期間限定の特別アラカルトメニュー。

ハイアット リージェンシー 京都ならではの美食体験を、この機会にぜひご堪能ください。

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、

Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.comをご覧ください。Facebook、X、Instagramで、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。