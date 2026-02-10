アゴダ、春休みに人気の海外・国内旅行先を発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール）は、日本人旅行者を対象に、2026年春休み（3月～4月）期間の旅行に関する最新の宿泊施設検索データを分析し、人気の旅行先を発表しました。

本調査は、2025年11月1日から2026年1月13日までに日本人旅行者によって行われた、2026年3月～4月の宿泊を対象とする検索データを、前年同時期と比較したもので、春休みシーズンに向けた旅行需要の動向を示しています。

■ 春休みに人気の海外旅行先 ― 近距離アジアで「短くても満足度の高い旅」 ―

＜海外旅行先ランキング TOP5＞

1位：ソウル（韓国） 2位：台北（台湾） 3位：バンコク（タイ） 4位：釜山（韓国） 5位：香港

海外旅行では、春休み期間において、ソウル（韓国）が日本人旅行者の検索数で最も多い旅行先となりました。ソウルは、日本からのアクセスの良さに加え、グルメやショッピング、カルチャー体験が充実しており、短期間の海外旅行先として高い支持を集めています。中でも、美容やウェルネスを目的とした渡航先として、ソロトラベラーを中心に人気が高まっている点が特徴です。

台北（台湾）は、親しみやすい食文化や街歩きのしやすさが魅力で、初めての海外旅行や久しぶりの海外渡航先として選ばれやすい都市です。夜市やローカルグルメを気軽に楽しめる点が、春休み旅行の満足度を高めています。

バンコク（タイ）は、都市観光とリゾート要素を併せ持つ点が特徴で、ショッピングやスパ、グルメなど幅広い楽しみ方が可能です。比較的まとまった休暇を活用し、都市滞在と近郊リゾートを組み合わせた旅を計画する旅行者から注目されています。

釜山(韓国)は、海と都市が融合した景観が特徴で、カフェ巡りや海沿いの散策など、ゆったりとした時間を過ごしたい旅行者に支持されています。ソウルとは異なる韓国の魅力を体感できる点も人気の理由です。

香港は、グルメやショッピングに加え、自然やアートなど多様な側面を持つ都市として、春休みの短期旅行先として安定した人気を誇ります。限られた日程でも効率よく多彩な体験ができる点が、春休み旅行との相性の良さにつながっています。

■ 春休みに人気の国内旅行先 ― 東京を中心に、都市型観光と季節体験が支持 ―

＜国内旅行先ランキング TOP5＞ 1位：東京 2位：大阪 3位：札幌 4位：福岡 5位：沖縄本島

国内旅行では、東京が引き続き最も検索数の多い春休みの旅行先となりました。

東京は、最新のグルメやショッピング、エンターテインメントに加え、桜の名所や春限定イベントなど、短期間の滞在でも多彩な体験ができる点が高く評価されています。都市型観光と季節感を同時に楽しめる点が、春休みの旅行先として安定した人気を支えています。

大阪は、食文化やテーマパークをはじめとするエンターテインメント性の高さが魅力で、京都や神戸といった近隣都市へのアクセスも良く、関西エリアを周遊する拠点として選ばれる傾向が見られます。

札幌は、都市機能と豊かな自然が身近に共存している都市で、春先ならではの北海道グルメや、冬から春へと移り変わる景色を楽しめる点が支持されています。季節の変化を感じたい旅行者にとって、春休みの魅力的な選択肢となっています。

福岡は、コンパクトな都市構造により、グルメ・ショッピング・観光を効率よく楽しめる点が評価されています。九州各地へのアクセス拠点としての役割も担っており、都市滞在と地方観光を組み合わせた旅がしやすい点が春休み需要を後押ししています。

沖縄本島は、春休みシーズンにおいても、非日常感を求める旅行者から根強い人気を誇ります。夏のピーク前で比較的落ち着いた雰囲気の中、自然、文化、アクティビティをバランスよく楽しめる点が魅力です。

また、旅行への関心の伸び率を見ると、名古屋、横浜、広島、仙台、千葉といった都市が前年から関心を伸ばしており、交通アクセスの良さと都市観光のしやすさを兼ね備えた中核都市への注目が高まっています。

猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

春休みは、学生から社会人まで幅広い層が旅行を計画する重要なシーズンです。海外では近距離のアジア方面が引き続き高い人気を維持し、国内では東京を中心とした都市部への需要が堅調に推移しています。アゴダでは、限られた休暇期間でも高い満足度を得られる旅を実現できるよう、幅広い宿泊施設とお得な料金を提供してまいります 。

旅行者は、アゴダの検索機能を利用することで、600万件以上の宿泊施設、13万以上のフライトルート、30万件以上のアクティビティを、シームレスに組み合わせて予約可能です。アゴダのモバイルアプリや公式サイト（Agoda.com）から、お得な宿泊プランを簡単に見つけることができます。

データについて

本データは、2025年11月1日～2026年1月13日に日本の旅行者によって行われた検索データを、前年同時期の検索データと比較したものです。対象となる宿泊期間は、2026年3月～4月です。

