博報堂、“就活のためだけじゃない”自己分析ノート「MY KNOWTEBOOK」を製作

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、新卒採用コミュニケーションの一環として、キャリアを考えるすべての学生に向けた自己分析型ノート「MY KNOWTEBOOK（マイノートブック）」を製作しました。本冊子は、インターンシップをはじめ、対面開催の説明会など採用関連イベントで配布します。選考のため画一的になりがちな「自己分析」に対し、学生が自分らしさを見失わずにキャリア選択できるように、博報堂としての「別解」を形にしたものです。

すべての学生の方に内容を体感いただけるよう、本日より博報堂の新卒採用サイト「ハクスク」内でコンテンツを公開しました。

https://hakusuku.jp/recruit/myknowtebook/

博報堂は新卒採用メッセージ「何者でもないって、最強だ。」を掲げ、すべての学生の「等身大の自分らしさ」を応援しています。一方で、早期化・通年化する就職活動では、目の前の選考対策に追われることで自分らしさを見失ってしまう、という学生の声が多く聞かれます。博報堂は、自己分析とは本来、自分の個性や価値観を深く掘り下げて言語化し、後悔のないキャリア選択につなげるための大切な機会だと考えています。

これから就職活動を始める学生から、選考途中の学生までフェーズを問わず、自分らしさに悩みながら向き合うすべての学生に対し、「等身大」の価値観に基づいた納得感のあるキャリア選択をサポートすることを目的に本冊子を制作しました。

■「MY KNOWTEBOOK」の構成

「MY KNOWTEBOOK」はキャリアを考えるきっかけとして配布する新卒採用冊子ですが、一般的な新卒採用冊子とは異なり、学生が自分自身のことを深く知る（KNOW）ためのノートです。

・自分をひもとく「88の質問」

「0～6歳」から「これから」まで、人生を6つのフェーズに区分し、各ページにユニークなデザインで合計88の質問を収録しています。これらの問いに答えていくことで、「等身大の自分らしさ」を多角的に言語化できる構成となっています。また、博報堂の「粒ぞろいより、粒ちがい。」というカルチャーを体感できる仕掛けとして、さまざまな年齢・職種の社員による、粒ちがいな回答例も併せて掲載しています。

・エントリーシート「Personal Core Sheet」への連携

博報堂独自の「Personal Core Sheet」は、博報堂のインターンシップや本選考に応募する際、学生が取り組むエントリーシートの一種です。これまでの人生と未来像を掘り下げ、今の自分を形成する価値観や原動力を記入するシートとなっており、学生の方からは「楽しく自己分析ができた」、「ほかの企業のエントリーシートを書くときにも参考になった」といった声をいただいています。「MY KNOWTEBOOK」では、このPersonal Core Sheetの仕組みや、考え方、書き方のコツまでを詳細に掘り下げています。一見、ランダムに見える88の質問に取り組んでいくことでPersonal Core Sheetが自然と書きやすくなるよう設計されています。

■デザインについて

- 「自分をひもとく」外装これから何色にでもなれる学生の可能性を表現する白のハードカバーを採用。丸タックと紐で閉じられたデザインは、本の目的である、自分自身を「ひもとく」ことをイメージしています。- ページ設計（蛇腹折り）中面は、一般的な背開き型ではなく、1枚の紙を折りたたんだ蛇腹折り構造（アコーディオン型）を採用。これまでの人生経験が、すべて今の自分に繋がっていることを表現しています。また、各ページデザインには1本の線が描かれており、本を紐解く際に触った紐が最後のページまでずっと繋がるようにデザインをしています。

■配布について

- 主な配布場所：インターンシップ、説明会などの採用関連イベント各種採用イベントのスケジュールは、博報堂 新卒採用サイト「ハクスク」でご案内します。※配布数には限りがございます。- 「MY KNOWTEBOOK」の内容は以下ページに掲載しています。https://hakusuku.jp/recruit/myknowtebook/

博報堂はこれからも、すべての学生が「等身大の自分らしさ」を大切に 、後悔のないキャリア選択ができるよう応援していきます。

本日より「27卒 春公募」および「28卒プレエントリー」の受付を開始しました。

詳細・ご応募はこちらよりご確認ください。

https://hakusuku.jp/recruit/information/schedule/