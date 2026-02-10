BIによる「定点観測」とAIによる「探索的分析」を両立させるデータ活用の最適解

写真拡大

株式会社クロス・マーケティング


株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区　代表取締役社長兼CEO：五十嵐　幹、以下当社）は、2月19日（木）にセミナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら


https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260219(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260219)



■セミナー内容


DXの進展により、POSデータやWebログなどの行動データの活用は当たり前になりました。一方で、アンケートなどの意識データは、担当者のローカル環境にファイルが散在していたり、集計ごとの使い捨てになっていたりと、組織的な資産として管理されておらず、多くの企業で集計レポートを見て終わりという状態から抜け出せていません。



しかし、生成AIの登場により、この埋もれてしまっていた宝の山である定性データを、誰もが瞬時に分析できる時代が到来しました。



本ウェビナーでは、長年にわたりアンケートデータのBI構築を支援し、かつ生成AI活用のPoC（概念実証）も重ねてきた当社が、AI時代のデータ活用の最適解を解説します。カギとなるのは、BIツールによる定点観測（変化の検知）と、生成AIによる探索的分析（要因の解明）という2つのアプローチを両立させることです。


また、私たちは単なるツール導入支援にとどまらず、リサーチャーやマーケターがエンジニアリング力を習得し、「データマーケター」として活躍するための育成・ノウハウ蓄積に注力してきました。当日は、その知見を活かしてリニューアルしたデータ活用支援サービスについてもご紹介します。



読むだけのデータから、使い倒すデータへ。意思決定の質とスピードを変えるための、凝縮した60分です。



＊アンケートデータのBI構築を支援


https://www.cross-m.co.jp/service/data-marketing/bi-dashboard



＊生成AI活用のPoC（概念実証）


https://www.cross-m.co.jp/service/data-marketing/research-data-genai-analysis



■プログラム


- AI時代におけるアンケートデータの現在地
- AIとBIの役割分担と連携活用
- 組織のデータ活用を支える環境整備
※リニューアルした「BIツール活用支援サービス」のご紹介を含みます
- データドリブンな意思決定を実現するために

■このような方にオススメ


- レポート作成に追われ、データをビジネスの意思決定に活かしきれていないと感じる方
- AI活用に関心はあるが、具体的な業務への落とし込みや、そのためのデータ整備に課題を感じている方
- 導入したBIツールが活用されず、単なる閲覧用ツールとして形骸化している方
- 外部ベンダーに依存せず、社内のマーケター自身がデータを扱える体制を作りたい方

■開催概要


名称：AI時代におけるアンケートデータの在り方　BIによる「定点観測」とAIによる「探索的分析」を両立させる、データ活用の最適解
日時：2026年2月19日（木）15:00～16:00


参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制　※前日に視聴URLをお送り致します。


参加費：無料


詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260219


※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。



今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】


会社名： 株式会社クロス・マーケティング　https://www.cross-m.co.jp/


所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


設立： 2003年4月1日


代表： 代表取締役社長兼CEO　五十嵐 幹


事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション



■本リリースに関するお問い合わせ先


株式会社クロス・マーケティング　セミナー事務局


seminar@cm-group.co.jp