全国展開のフレキシブルオフィス「リージャス」がインスタベースに登場

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）が展開するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」は、三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）から、「リージャス」を含む約200施設・400超のスペースを新たに掲載開始しました。

インスタベースでは、これまで商談や会議、社内外の交流の場として、法人利用を含むさまざまなビジネスシーンで多様なスペースが利用されてきました。近年では、働き方の多様化や出張・分散勤務の増加に伴い、全国どこでも一定の品質を備えたワークスペースを、必要な時間だけ利用したいというニーズが高まっています。こうした背景を受け、今回新たに、全国規模でフレキシブルオフィスを展開するリージャスのスペースをインスタベースに掲載し、ビジネス用途におけるスペースの選択肢を拡充します。

本取り組みにより、インスタベースの利用者は、リージャスの法人契約や会員登録を行うことなく、時間単位で利用できるようになります。環境が整ったワークスペースは、利用目的や人数に応じて柔軟に選択でき、会議室やコワーキングスペースなど、さまざまな機能を備えています。運営面のサポートや設備が行き届いた空間により、利用者は煩雑な準備や手配に煩わされることなく、業務やコミュニケーションといった本来注力すべきことに集中できます。会議や打ち合わせ、クライアントとの商談・プレゼンテーションはもちろん、オフサイトミーティングやプロジェクト単位での集中作業、出張時の一時的なワークスペースなど、さまざまなビジネスシーンに柔軟に対応します。全国各地で高品質なスペースを、必要な時間だけ手軽に利用できる選択肢を広げることで、人々の「働く場所」や「働き方」の可能性を、より自由で豊かなものにしていきます。今回の掲載は段階的な展開を前提としており、今後は検証を重ねながら、全施設への拡大を予定しています。

私たちは今後も、幅広い施設の掲載を通じて、利便性の高いサービス・機能提供を目指してまいります。

「リージャス」掲載先はこちら(https://www.instabase.jp/list/regus)

「リージャス」について

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内51都市・210拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で45,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,100万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp

法人向けプラン「instabase for Business」：https://go.instabase.jp/business

Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル5F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM)