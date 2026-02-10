食品・農業分野特化の新卒向け就職サイト「食品・農業就活ナビ」に企業から学生へ直接アプローチできる「スカウト機能」をリリース

株式会社シンクロ・フード

株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保俊、東証プライム市場：3963）は、食品・農業分野特化の新卒向け就職サイト「食品・農業就活ナビ」において、企業から学生へ直接アプローチできる「スカウト機能」を、2月より新たにリリースしました。

本機能は、企業が自社の採用方針や求める人物像に合った学生に能動的にオファーを送ることができる仕組みです。従来の求人掲載やイベント告知といった「待ち」の採用手法に加え、学生一人ひとりに向けて想いを届けることで、食品・農業分野における新卒採用の可能性を広げます。

■「スカウト機能」開発の経緯

食品・農業就活ナビではこれまで、求人情報の掲載や企業イベントの告知を通じて、学生と企業の出会いを支援してきました。一方で、企業が自社の採用方針や求める人物像に合った学生へ、直接アプローチする手段は限られていました。

こうした状況を踏まえ、企業から学生へ能動的にオファーを送ることができる「スカウト機能」を新たに開発しました。

■スカウト機能のポイント

1．「スカウト限定イベント」の作成が可能

・サイト上に全体公開するイベントとは異なる、「招待制（非公開）イベント」の設定が可能

・スカウトを受け取り、承諾した学生だけがイベント詳細を閲覧・予約可能

・「あなただけの特別選考」「限定インターン」のようなイベントを作成することで、学生の承諾率向上に寄与

2．条件を指定した学生検索

・大学名・学部に加え、卒業年度を指定した検索が可能。

・検索段階では、学生の氏名や連絡先などの個人情報は非表示。条件に合った学生を安心して選定可能。

3．学生との接点との創出

・スカウト承諾後、企業は学生の個人情報や連絡先などを閲覧可能。

・スカウト承諾後に個別にアプローチ可能。

スカウト一覧（PC版）スカウト一覧（SP版）スカウト詳細（SP版）スカウト機能の利用イメージ【学生側】

学生は、メール通知およびサイト内の「スカウト」通知から企業のオファーを確認できます。

スカウト詳細画面で「受諾」または「辞退」を選択し、受諾した場合のみ、紐づけられたスカウト限定イベントの詳細を閲覧・エントリーできます。

■今後の展望

当社は今後も、「食品・農業就活ナビ」を通じて、食品・農業分野を志す学生と企業の出会いを支援してまいります。スカウト機能をはじめとしたサービス拡充を通じて、企業の採用活動と学生のキャリア選択の双方に寄り添うプラットフォームを目指します。

■食品・農業就活ナビについて

「食品・農業就活ナビ」は、食品・農業業界に特化した新卒採用支援メディアです。

学生が業界の魅力や採用情報に効率的にアクセスできるとともに、企業にとっては志向性の高い学生へのアプローチを可能にします。

https://agrijob.jp/campus

■株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/) ）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/(https://gourmet-baito-chan.com/) )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/) ）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/) ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/(https://agrijob.jp/) )

・食・農業界特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」（https://agrijob.jp/campus）

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

TEL：03-5768-9522 Mail：public-relations@synchro-food.co.jp