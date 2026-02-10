好評のロングセラー本をリニューアル『新版　色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑』が2月16日発売！

実用書や料理書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『新版　色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑』（https://amzn.asia/d/0ioRIiA6）を2月16日に発売します。


■色と形の2種類の検索方法で探せる！

散歩で通る道端や庭先に咲く花など、身近で見られる代表的な花を約560種掲載しました。花の名前がわからなくても、色と形を手がかりにして検索できます。本書では、花を7系統（黄色、オレンジ、赤、ピンク、紫、青、白）の色別に分類して掲載。まずは、見かけた花の色から検索してみましょう。



花を7系統の色別に掲載。


メインの花のなかまの種類や近縁種も紹介しています。

■インデックスページからも探せる

巻頭には花の形ごとに分類した写真つきのインデックスを収録。チューリップやパンジーなど花色が複数ある園芸種など、色での検索に迷う場合は、花の形から探すこともできます。



巻頭では、花の形ごとに分類したインデックスを掲載。

■五感を使った観察の楽しみ方を紹介！

各花の解説ページでは、近縁種、関連種、つながっている生き物の紹介のほか、「見る・聴く・かぐ・触る・味わう」の五感を使った観察の楽しみ方を紹介しています。



「かいでみよう」「見てみよう」など、五感を使った観察の楽しみ方は本書ならではの特長です。

【目次】


花の調べ方


植物のからだのつくり


花のつくり・葉について


花の形インデックス


黄色の花


オレンジ色の花


赤色の花


ピンク色の花


紫色の花


青色の花


白色の花


用語解説


さくいん



【監修者・著者・写真の紹介】


監修者：小池　安比古（こいけ　やすひこ）


1964年生まれ。大阪府立大学（現 大阪公立大学）農学部卒業。博士（農学）。東京農業大学農学部教授。専門は花卉園芸学、園芸社会学。監修書に『読んで楽しむ草花の事典』（成美堂出版）、『東京植物図譜の花図鑑1000』（日本文芸社）などがある。JFTD学園日本フラワーカレッジ非常勤講師も務める。



著者：大地　佳子（おおち　よしこ）


1973年生まれ。千葉県千葉市出身。筑波大学第二学群比較文化学類卒業。編集プロダクション勤務後、フリーランスで、主に植物や、自然に関する書籍の編集や執筆に携わる。森林インストラクター、ネイチャーゲームインストラクターとして、地域での自然体験イベント等の活動を行っている。



写真：亀田　龍吉（かめだ　りゅうきち）


1953年千葉県生まれ。千葉県館山市出身。自然写真家。人間も含めたすべての自然の関わり合いを見つめながら写真を撮り続けている。植物も野生種から野菜やハーブ、園芸種にいたるまで人間との関係を大切にしたいと考えている。主な著書及び共著に『雑草の呼び名事典』（世界文化社）、『花と葉で見わける野草』（小学館）、『野菜のロゼットハンドブック』『花からわかる野草の図鑑』『ウメハンドブック』（文一総合出版）などがある。



【書籍情報】


『新版　色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑』


監修者：小池　安比古（こいけ　やすひこ）


著者：大地　佳子（おおち　よしこ）


写真：亀田　龍吉（かめだ　りゅうきち）


発行：ナツメ社


定価：1,650円（税込）


仕様：B6判／320ページ／オールカラー


発売日：2026年2月16日


Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0ioRIiA6



