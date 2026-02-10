マルカン酢の『丹波篠山純米酢』が「五つ星ひょうご」選定商品に認定

マルカン酢株式会社

食酢の製造・販売を手掛けるマルカン酢株式会社（本社：神戸市東灘区／代表取締役会長 兼 社長：笹田 隆、以下 当社）は、兵庫県丹波篠山市の農園と協力して作り上げた『丹波篠山純米酢 360ml』が、兵庫県の地域ブランド認証制度「五つ星ひょうご」令和7年度選定商品に認定されたことを発表します。

マルカン酢の『丹波篠山純米酢 360ml』が令和7年度「五つ星ひょうご」選定商品に認定

この度、当社が製造・販売する『丹波篠山純米酢 360ml』が、兵庫県の地域ブランド認証制度「五つ星ひょうご」令和7年度選定商品に認定されました。「五つ星ひょうご」は、兵庫県内で生まれた商品の中から、地域らしさ、新しさ、SDGsへの配慮といった観点を踏まえ、品質や独自性、地域性などの面で優れた商品を選定し、その魅力を県内外に発信することを目的とした、兵庫県の地域ブランド認証制度です。

丹波篠山のものづくり”地域らしさ”と原料へのこだわり

『丹波篠山純米酢 360ml』は、兵庫県丹波篠山産の米を使用し、丹波篠山の丹波たぶち農場と連携して製造している純米酢です。当社では、原料となる米づくりを大切に考え、毎年丹波篠山の田んぼに社員が足を運び、地元の方々とともに5月の田植え、9月の稲刈りに取り組んでいます。原料づくりの現場に直接関わることで、地域と向き合ったものづくりを行っています。また、仕込みに使用する水には丹波篠山の伏流水を用い、地域の自然環境に寄り添った酢づくりを行っています。

伝統製法に工夫を重ねた酢づくりの”新しさ”

仕込みの工程では、米本来の風味を活かすため、精米の段階から丁寧に行い、三段仕込みの後にさらに米麹を加える「四段仕込み」を採用しています。時間をかけて醪（もろみ）を育てることで、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げています。伝統的な酢づくりを大切にしながらも、味わいや使いやすさを意識した商品づくりに取り組んでいます。

持続可能なものづくりへの取り組み

『丹波篠山純米酢 360ml』は、原料の生産から製造までの工程において環境に配慮したものづくりを通じて、SDGs目標「12 つくる責任 つかう責任」を意識した取り組みを行っています。原料には、農薬や化学肥料の使用を抑えて栽培された丹波篠山産の米を使用し、製造過程で発生する酢粕は地元農園で肥料として再利用するなど、資源の有効活用を行っています。

また、発酵には電気を使わず、酢酸菌の働きによって酢を生み出す伝統的製法「静置発酵」を採用しています。

当社は、地域の素材を活かし、地域と連携した商品づくりの一環として『丹波篠山純米酢 360ml』を販売しています。今後も地域に根ざしたものづくりを通じて、兵庫の魅力発信に取り組んでまいります。

「五つ星ひょうご」とは

「五つ星ひょうご」は、兵庫県を構成する旧五国（摂津（神戸・阪神）・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊かな「地域らしさ」と「新しさ」を兼ね備えた商品を選定し、その魅力を発信する兵庫県の地域ブランド認証制度です。

URL：https://www.5stars-hyogo.com/

商品概要

商品名：丹波篠山純米酢

原材料 : 米（兵庫県産）

発売：2025年3月1日

容量：360ml瓶

参考小売価格：580円（税込）

＊ラベルデザインのポイント : 商品名は豊かな水の水色と稲穂の緑を掛け合わせた色とし、シンプルな文字のみで豊かな丹波篠山の情景を連想させます。

商品URL：https://www.marukan.com/pages/katei/6182.html

通販サイト：https://shop2.marukan.com

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@marukansu

マルカン酢株式会社について

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番美味しいと思うお酢をお届けしたい」という強い思いで品質にこだわった製品づくりを続けています。私たちは、お酢の力と素材本来の美味しさお客様に届けるため、化学調味料不使用、抽出エキス不使用など、シンプルに原材料を配合した家庭用商品の開発に注力しています。377年の歴史を重ねながらも、ベンチャー精神でお酢や酢酸菌のもつ可能性を追求し、魅力を提案し続けています。

【会社概要】

■社名 ： マルカン酢株式会社

■本社所在地 ：神戸市東灘区向洋町西5丁目6番

■創業：1649年（慶安2年）

■代表：代表取締役会長 兼 社長 笹田 隆

代表取締役 勝木 慶二郎

代表取締役 笹田賢吾

■資本金： 3,000万円

■事業内容： 食酢の製造販売及び関連食材の販売

■URL：https://www.marukan.com/