Ridgelinez、従業員の声を経営に活用する組織変革支援サービスを提供開始

Ridgelinez株式会社

Ridgelinez株式会社（注1）（以下Ridgelinez）は、株式会社U-ZERO（注2）（以下U-ZERO）が提供する、従業員の声（VoE）をAIでリアルタイムに収集・分析し、課題特定から改善アクションまでを一貫して支援するソリューション「U-ZEROエンゲージメントスイート」を活用した組織変革支援サービスを、2026年2月10日から提供開始しました。

本サービスは、従業員の声のデータドリブンな分析から実効性の高い改善施策の検討・実行までを伴走型で支援し、VoEを経営に生かすとともに、組織変革のキーパーソンであるマネージャーの意思決定や行動を支えるManager Experienceの向上、さらに従業員エンゲージメントの向上を実現することで、お客様企業の人的資本経営の実現と持続的な成長を支援します。

近年、人的資本を競争力の源泉と捉える人的資本経営の重要性が高まっています。従業員の知見や能力、意欲を最大限に引き出すためには、経営層と現場との双方向の対話や、従業員の声を施策に反映する仕組みが不可欠です。一方、従来のサーベイによるVoE収集では、目的の曖昧さや一方向でのコミュニケーションが要因となり従業員の声が企業の経営に十分に生かされないことが多いのが現状です。また、価値観が多様化する中、単にVoEを収集するだけでなく、組織のマネージャーがそれらの声を理解し、行動に繋げ、改善を定着させる仕組みが求められています。

組織変革支援サービスの概要

本サービスでは、以下のプロセスを通じ、VoEを活用して組織の強みや課題を迅速に特定し、改善施策の検討および実行を支援します。

本サービスを通じてVoEを組織の改善施策へつなげるためのプロセス

1. 現状の整理と変革に向けた全体設計

Ridgelinezが企業の成長戦略と組織の現状を整理し、戦略・組織・人材の整合性を確認しながら変革に必要なシナリオを設計します。また、成長戦略の実現に向けてVoEをどのように収集・解釈し、経営に反映させるかという全体設計を行います。

2. VoEのリアルタイム収集とAIによる分析

「U-ZEROエンゲージメントスイート」を活用し、AIによる対話型のインタビューを通じてVoE を収集します。従業員の意見を分析し、表面的なスコアでは把握できない組織の課題構造を明らかにします。

3. 課題の特定と優先順位付け

抽出された課題から、組織の戦略への影響度や実現可能性を考慮し、最も効果的な改善策を特定します。これにより、解決すべき課題と優先順位が明確になり、組織のマネージャーが現場で改善施策を実行する際のプロセスが構造化されます。

4. 施策実行と定着の伴走支援

マネージャーと部下の対話の質を高めるための1on1ガイドライン、メンバーとの価値観ギャップを埋めるためのワークショップ設計、行動変容を測定する指標づくりなど、施策の実行と定着に必要な支援を実施します。また、継続的なVoE収集により改善効果を可視化し、組織内で変革サイクルが自走する状態を構築します。

Ridgelinezは、本サービスの提供を通じて、VoEを起点に経営と現場を接続し、組織変革の推進とManager Experienceの向上、ひいては従業員エンゲージメントの向上を伴走型で支援することで、人的資本経営と持続的な成長の実現に貢献します。

注釈

注1 Ridgelinez株式会社

本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森光 威文

注2 株式会社U-ZERO

本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO 兼 CPO：三村真宗

関連リンク

U-ZEROエンゲージメントスイート

https://www.u-zero.com/#service

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。

株式会社U-ZEROについて

株式会社U-ZEROは、「すべての人が幸せで”働きがい”のある未来へ」を掲げ、ギャラップ社による世界従業員エンゲージメント調査における日本のエンゲージメントを2024年の6％から2030年に10％、将来的には世界平均の23％へと引き上げることをミッションとするスタートアップです。経営と従業員が対話を重ねながら価値を共創する 「エンゲージメント共創経営」 の実現を目指し、「デジタル」（AIを活用したクラウドサービス）、「コンサルティング」（チェンジマネジメント支援）、「エンパワーメント」（研修など人的サービス）という3つのソリューションで日本企業のエンゲージメント改革を後押ししています。

https://www.u-zero.com/

サービスに関するお問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Risk Transformation Practice/Enabling & Integration Practice

https://www.ridgelinez.com/contact/form/contact-service/

サービス以外のお問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Brand Communication

https://www.ridgelinez.com/contact/form/contact-other/