【JR西日本ホテルズ】7ホテルで春の訪れを告げるいちごスイーツを提供～フレッシュいちごの食べ比べや、コンクール受賞パティシエ監修のブッフェなど～

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発（京都府京都市下京区、代表取締役社長 坪根 英慈）が展開するJR西日本ホテルズは、食体験そのものがホテル滞在の目的となるような「食のディスティネーションホテル」を目指し、ご愛顧いただく皆さまに、心に残る“食の感動体験”をお届けできるよう、季節の商品や魅力的なイベントを展開しております。

現在、グループ7ホテルでは春の訪れを感じる「いちご」を使用したスイーツを提供中です。フレッシュないちごの食べ比べや、数々のコンクール受賞歴を誇るパティシエ監修の期間限定スイーツブッフェ、地元産のいちごを使用したメニューなど、いちごの魅力を存分に味わっていただける商品をラインナップいたしました。

関西エリア

全商品の詳細・ご予約はこちら :https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000039

日替わりのフレッシュいちご3種をはじめ、いちごやチョコのスイーツを食べ放題で楽しめる「ホテルグランヴィア京都」や、様々な受賞歴を誇るパティシエが在籍する「ホテルグランヴィア大阪」のスイーツブッフェなど、5ホテルにて心ときめくいちごスイーツをご提供しております。

◆日替わりのフレッシュいちご3種類が食べ放題

ホテルグランヴィア京都「いちごスイーツバイキング」

フレッシュいちご３種類やいちごスイーツが食べ放題。ショートケーキ、タルト、シフォンなどいちごスイーツや、石窯ピッツァなど軽食も充実しております。小学生以上のお客様にはウェルカムプレートとして、京都産いちごのパフェを一皿ずつご提供いたします。

【店舗】カフェレストラン「ル・タン」

【期間】(全日開催)2026年2月1日(日)～4月5日(日)、(金土日祝日限定)4月10日(金)～5月6日(水)

【価格】大人7,000円、小学生3,500円、3歳以上～小学生未満1,750円

【詳細】https://www.granvia-kyoto.co.jp/restaurant/letemps/menu/1938/

◆数々のコンクール受賞歴を誇るパティシエ監修の極上スイーツも楽しめる

ホテルグランヴィア大阪「駅上HOTEL de 至福のいちごブッフェ」

2025年11月の飴細工国際コンクール「ステファン・グラシエ杯」において世界一に輝いた藤野みさとをはじめ、様々な受賞歴を誇るパティシエ4名の新作いちごスイーツが食べ放題。フレッシュいちごやシェフこだわりの種類豊富なお料理も楽しめるいちごスイーツブッフェです。

【店舗】スカイダイニング「アブ」

【期間】2026年2月７日(土)～4月29日(水)の土日祝 ※一部除外日あり

【価格】大人9,000円、小学生4,500円、幼児(3~5歳)1,500円

【詳細】https://www.granvia-osaka.jp/restaurant/ab/04/001868

◆濃厚な甘みと酸味が特徴のブランド『伊賀満天星（いがどうだん）いちご(R)』が主役のアフタヌーンティー

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des Iga do-dan fraises」

大粒ブランドいちごの贅沢パフェやいちごチョコフォンデュ、ランチ代わりにも楽しめるセイボリーなど、いちご好きのための甘やかな時間をお届けいたします。

【店舗】THE LOBBY LOUNGE

【期間】2026年3月9日(月)～4月26日(日)

【価格】10,000円

【詳細】https://osakastation-hotel.jp/news-topics/308/

◆和歌山県オリジナル品種の苺“まりひめ”も楽しめる6種のスイーツプレート

ホテルグランヴィア和歌山「苺のデクリネゾン」

艶やかな赤色としっかりした甘味が特徴の「まりひめ」が主役。フィナンシェやボンボンショコラなど、いちごをアレンジした6種類をプレートでご提供いたします。

【店舗】ホテルズカフェパスワード

【期間】2026年2月1日(日)～

【価格】2,000円

【詳細】https://www.granvia-wakayama.co.jp/dining/menu/129/

◆ホテル内に併設する「梅小路醗酵所」のいちご×甘酒のコラボレーションスムージーで心も身体も大満足！

梅小路ポテル京都 １.「いちごタルト」 ２.「甘酒スムージー いちご」

１.たっぷりのクリームにごろごろ苺をのせた、ザクザク食感のタルト

２.優しい甘味の米麹甘酒と甘酸っぱい苺だけを使用したスムージー

【店舗】１.カフェ「ポラム」 ２.梅小路発酵所

【期間】通年

【価格】１.1,280円 ２.650円

【詳細】１.https://www.instagram.com/cafe_polum/

２.https://hakkojo.com/shop/umekoji/

中国エリア

JR岡山駅直結「ホテルグランヴィア岡山」の最上階では、いちごの魅力を堪能できるスイーツやセイボリーを食べ放題でご堪能いただけます。また、3月24日(火)に開業1周年を迎える「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」では特別宿泊プランをご用意。国産いちごとスイートルームから眺める眺望をお楽しみいただけます。

◆最上階のスカイビューが広がる空間に、苺スイーツが華やかに並ぶブッフェ

ホテルグランヴィア岡山「ストロベリーブッフェ」

苺スイーツはもちろん、ライブキッチンで仕上げるローストビーフや苺ピッツァはアプローズならではの演出。香りまで甘く華やぐ空間で、心躍る食べ放題体験を。

【店舗】ダイニング＆バー「アプローズ」

【期間】2026年2月1日(日)～2月28日(土)

【価格】大人7,500円、シニア7,000円、小学生3,000円、3歳以上1,500円

【詳細】https://www.granvia-oka.co.jp/restaurant/applause/lunch-applause/34568/

◆開業1周年を記念した特別宿泊プラン～シャンパーニュ＆いちごで乾杯～

ホテルグランヴィア広島サウスゲート「開業1周年記念宿泊プラン～シャンパーニュ＆いちごで乾杯～」

ボトルシャンパーニュ「ポル・ロジェ」と、お重に敷き詰められたまるで宝石のように贅沢な国産いちごを小学生以上のお客様1名につき一段(約20個)ご用意。

大きな窓から眺める広島の景色と共に、お好きな時間にお召し上がりいただけます。

【期間】2026年3月1日(日)～3月31日(火)

【価格】80,400円～(2名1室1泊あたり、朝食付き)

【詳細】https://southgate.hgh.co.jp/news/82/

JR西日本ホテルズ

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

2つの会員プログラム :https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

＜レストラン＞

空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

＜宴会場＞

ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

(ホテルグランヴィア京都・大阪・岡山・広島、ホテルヴィスキオ尼崎、奈良ホテル 公開中)

宴会場空席情報はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-kyoto/?cond=PFuF0gT1OiVAR1TUaxO8XURWgL4RCXlF%2fLFq6qBCiYR4MxXFQpllKd0Jx7JQrLSoYvMfm6xZP0j9roUa2yPXakUw10t%2fSD9nBbVADxmr589Hpd7ZANs0FfojkkjsDsrikh0BIbGmyxoEW5HaPKuYuFUeDp12Ac9kT4zVVK2gO%2fjpKbkwu9mYRbZ5hKKFgEq2td5egE6nF49uw708eAgZcm2GSta6st%2buzmLT9IYUXFdeyaeVuTxY53NGJ9iRT%2bhy6IKIFAje9jtCcxqvRTtpjA%3d%3d

