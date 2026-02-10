【埼玉県】「宅配ボックス適正利用キャンペーン」を実施～浦和レッズと共に宅配ボックスの適正利用を呼びかけます～

埼玉県

埼玉県では、再配達削減に向けて集合住宅の宅配ボックスの設置を支援しています。宅配ボックスは荷物の受取に大変便利な設備ですが、届いた荷物をすぐ受け取らない、私物入れに使ってしまうといった問題によって、設置された宅配ボックスが十分に活用されていないことがあります。

そこで、浦和レッズ及び三菱重工浦和レッズレディースの協力の元、両チームの選手を起用し、宅配ボックスの適正利用を呼び掛けるキャンペーンを実施します。

● 概要

１ 内容

宅配ボックスの適切な利用を利用者に呼び掛けるチラシ及び宅配ボックスに貼付できるステッカーの配布、ポスターの掲示

２ 掲示課所、配布方法

・県内に事業所を持つ不動産管理会社及び市町村経由でチラシ・ステッカーを配布

・県内市役所・町村役場、県内埼玉りそな銀行各支店にポスターを掲示

３ 参加団体

浦和レッドダイヤモンズ、三菱重工浦和レッズレディース、

県内不動産管理会社、埼玉りそな銀行、県内市町村

４ 啓発チラシ・ポスター・ステッカーについて

(1) 掲載選手

西川にしかわ 周作しゅうさく選手 （浦和レッドダイヤモンズ 背番号１）

牲にえ川かわ 歩あゆ見み選手 （浦和レッドダイヤモンズ 背番号１６）

池田いけだ 咲さ紀子きこ選手（三菱重工浦和レッズレディース 背番号１）

(2) 啓発チラシ・ポスター・ステッカー

５ チラシ・ステッカーの受取

順次関係機関に発送を開始します。物件を管理されている不動産管理会社又は市町村担当課に御相談ください。

チラシは埼玉県公式ホームページからもダウンロードできます。