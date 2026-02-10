『タイガースアカデミーマルチスポーツスクール』を2026年春に新規開校

株式会社biima

株式会社biima(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：田村恵彦、以下「biima」)は、阪神タイガースが運営するタイガースアカデミーとパートナーシップ契約を締結し、2026年春より、年少～小学3年生（3歳～9歳）までのこどもたちを対象とした『タイガースアカデミーマルチスポーツスクール』を開校いたします。

■提携内容

biimaとタイガースアカデミーはパートナーシップ契約を締結し、biimaの運営によりパートナー提携校となる『タイガースアカデミーマルチスポーツスクール』を、「甲子園室内校」「小田南校」の2校開校します。

なお、パートナー提携校の運営については全てbiimaが行うほか、ベースボールアカデミーコーチやダンスアカデミー講師による特別レッスンの実施、阪神タイガース主催試合（ファーム）への招待や優待を行う予定です。

■本契約の背景

近年、幼少期における多様な運動経験が、将来の運動能力向上や非認知能力の発達に重要であることが科学的に証明されています。一方で、「まだ好きなスポーツが見つかっていない」「何から始めればよいかわからない」といったお悩みを抱えるご家庭も多いのが現状です。また、遊び場の減少やデジタルコンテンツの普及により、こどもたちの運動機会が減少し、運動能力の低下や運動習慣の二極化が社会課題となっております。

本提携により、biimaの総合スポーツプログラムと阪神タイガースのブランド力を掛け合わせ、関西圏のより多くのこどもたちにスポーツ機会を届け、「好きなスポーツ」を見つけるきっかけを創出してまいります。

まずスポーツそのものを好きになっていただき、その中から野球に興味を持つこどもを増やすことで、野球人口の拡大に貢献するとともに、次世代のスポーツファン・タイガースファンの育成につなげてまいります。

■プログラムの特徴

１. 総合スポーツプログラム

野球、サッカー、バスケットボール、体操、テニス、なわとび、SAQ（スピード・アジリティ・クイックネス）など、1年間で7種目以上のスポーツを実施。運動神経が最も発達する「ゴールデンエイジ」期に多様な動きを経験することで、基礎運動能力を総合的に向上させます。

２. 非認知能力開発プログラム

スポーツだけでなく、グループワークやプロジェクト型学習を通じて、コミュニケーション能力、協調性、課題解決能力など、これからの時代に必要な「非認知能力」を育みます。

３. タイガースアカデミーオリジナルプログラム

ベースボールスクールコーチ及びダンススクール講師による特別レッスンを開催いたします。

■タイガースアカデミーマルチスポーツスクールの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147646/table/56_1_58815d2da218fc75cda812b48eb546fb.jpg?v=202602100251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/147646/table/56_2_6c71815fce5b7b98678256828b425b48.jpg?v=202602100251 ]

※料金の詳細は、タイガースアカデミーマルチスポーツスクールHPをご確認ください。

◼︎今後の展開

両社は、2026年春の開校後、関西圏を中心に順次教室を拡大予定です。また、ベースボールスクールやダンススクールとの連携プログラム、野球振興室との共同イベントなども企画してまいります。

本アカデミーを通じて、関西エリアを中心としたこどもたちのスポーツ振興を推進し、スポーツを「する」「観る」「支える」文化を育むことで、活力ある地域社会の実現を目指してまいります。

■株式会社biimaについて

https://biima.co.jp/

2016年創業の「asobi」×「manabi」を融合した新しい教育サービスを提供するEducational Design Companyです。全国400教室以上を展開する総合スポーツスクール「biima sports」や、総合キッズダンススクール「biima Dance」など、21世紀型教育を基盤としたスクール事業を運営。 さらに、21世紀型幼児教育を実現する総合スポーツ保育園「biima school」、キャンプやツアーを通じた教育エンターテイメントサービス「biima adventure」、スポーツトイやバット、テニスラケット等のオリジナルのスポーツグッズの販売事業など、多角的な教育サービスを展開中。人生を豊かにする「asobi」と「manabi」を提供し、こどもたちや大人たちがワクワクし、夢中になりながら多くの学び・気づき・経験を得られるサービスの展開を目指しています。