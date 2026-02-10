【2/20（金）】170社以上の経営者が参画するREAL VALUE CLUB主催セミナーにAX代表・石綿文太が登壇。「AIエージェント時代の経営戦略」を解説

株式会社AX

株式会社AX（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）は、2026年2月20日（金）にREAL VALUE CLUB主催で開催される「AI時代の企業戦略ウェビナー AI導入で"異常値"を出す会社がやっていること」に代表の石綿が登壇することをお知らせいたします。

REAL VALUE CLUBは、170社以上の企業経営者が参画する経営者向けコミュニティです。経営戦略や組織づくり、新規事業などをテーマに、トップ経営者による実践的な知見を共有するセミナーやイベントを定期的に開催しています。

本セミナーでは、「AIエージェント時代に利益を最大化する経営戦略」をテーマに、AIの正しい運用方法と、月1,000時間以上の業務時間削減を実現するための実践ノウハウを公開します。

AIエージェント時代に利益を最大化する経営戦略とは？

生成AIの急速な普及により、多くの企業がAI導入を検討する一方、「どのように運用すれば成果が出るのか」という課題に直面しています。AIを導入したものの、期待した成果を得られていない企業も少なくありません。

本セミナーでは、経営の本質をテーマに議論を重ねてきたREAL VALUE CLUB主催のもと、100社以上のAI導入を支援してきた株式会社AXの知見をもとに、AIを活用して実際に業務効率化を実現した企業の事例や、成果を出すための具体的な運用方法について解説します。「AIエージェント」という新たな概念を軸に、経営者が押さえるべきポイントをお伝えします。

本セミナーで扱う主なテーマ

- 経営にAIを取り入れた会社はどうなるのか、実例を交えて紹介- AIエージェントとは？「答えるAI」から「仕事を終わらせるAI」への進化- AIエージェント時代に何が変わるのか？経営資源「AI」の登場- なぜAIプロジェクトは失敗するのか？その最大の原因- 経営者が取るべき選択：社内に「AIのプロ」を置くことの重要性- 実例：26人分の仕事をAIエージェントで数名で回すAXの裏側- 100社1,000件以上のAI開発を伴走して見えた「うまくいく会社の共通点」

こんな方におすすめ

開催概要

- AIの重要性は理解しているが、活用方法がわからない経営者の方- 業務効率化を実現したいが、何から始めればよいかわからない方- AIを導入したが、思ったような成果が出ていない方- 自社のAI活用を本格的に進めたいと考えている方- AIエージェント時代の経営戦略を知りたい方

イベント名：AI時代の企業戦略ウェビナー AI導入で"異常値"を出す会社がやっていること

開催日時：2026年2月20日（金）17:00～18:00

形式：オンライン（参加URLはメールにてお送りします）

参加費：無料

参加条件：年商1億円以上の会社の代表・オーナー

主催：REAL VALUE CLUB / 株式会社WEIN

登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修・AIシステム開発を通じて数多くの企業のAI活用を支援。自社でも「全員がAIエージェントを開発・設計できる」体制を構築し、本来26人必要な業務量を数名で回す異常値レベルの生産性を実現。契約数100社、1000件以上のAIエージェント開発を伴走してきた実績を持つ。

株式会社koujitsu 代表取締役／株式会社AX CMO 柴田雄平

REAL VALUE COO 西川将文

お申し込み

参加をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

※本セミナーは、「年商1億円以上の会社の代表・オーナー」を対象としています。

セミナーに申し込む（無料） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlReUgERC2a2sgqAjFbnURxrHG2nHsKbHD2bihA02sS032bw/viewform

AIと働く組織づくりを、すべての現場へ

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修・AIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AI活用だけでなく、AIを活用できる組織づくりの実現を目指し、引き続きサービスの強化・提供を推進してまいります。

会社概要

・会社名：株式会社AX

・所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

・代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

・公式サイト：https://a-x.inc/

・公式メディア：https://media.a-x.inc/

事業内容：

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960