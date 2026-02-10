【月間レポート】勝ち抜き査定「セルカ」2026年1月の平均落札価格が前年同月比で上昇

クイック・ネットワーク株式会社

クイック・ネットワーク株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：田畑 翔利）

が運営する、中古車CtoBオークションサービス 勝ち抜き査定「セルカ」において、2026年1月の平均落札価格は2,332,449円となり、前年同月（2,161,427円）と比較して7.9％上昇しました。

■ セルカの前年同月比実績

当社データによると、2026年1月のセルカ平均落札価格は前年同月比で7.9％上昇しており、中古車市場全体の価格水準の高止まり傾向を反映した結果となっています。

■ 2026年1月の中古車市場動向



足元の中古車市場では、輸出向け需要の堅調さに加え、新車販売の伸び悩みによる中古車供給の抑制を背景に、需給が引き締まった状態が続いています。



一般的に、新車販売が停滞すると、買い替え時に発生する下取り車両が減少し、中古車市場への供給は抑制される傾向があります。その一方で、国内需要に加え海外バイヤーからの需要も底堅く推移しており、中古車オークション市場では出品台数の伸び悩みと安定した需要が重なり、相場を下支えする構図が継続しています。

■ 当社データと市況から見る価格上昇の要因



2026年1月の当社成約データを分析すると、以下のような特徴が見られました。





１. 高額車両の寄与

フェラーリ 488、ランボルギーニ ウラカン、ロールスロイス ゴーストII、レクサス LM500h などの高価格帯車両が複数成約しており、平均落札価格を押し上げる要因となりました。





２. 厚みのあるボリュームゾーン

トヨタ プリウス、アルファード、ハリアー、スズキ ジムニーといった人気車種が、150万円～450万円帯を中心に安定して成約。実用性と需要の高いゾーンが、セルカのプラットフォーム全体の取引量を支えています。





３. 幅広い価格帯での取引

年式の古い軽自動車や走行距離の多い車両についても、数万円～30万円程度で成約しており、セルカでは高額車から低価格帯まで幅広いニーズに対応した取引が行われています。





４. 高年式車両の存在感

2024年～2025年登録の「新車に近い中古車」の出品が目立ち、特にトヨタ ランドクルーザー250／300、クラウンスポーツなどの最新モデルは、高水準での成約が見られました。

■ 勝ち抜き査定「セルカ」が実現する高価格売却



こうした市況環境の中で、勝ち抜き査定「セルカ」では全国の8,000社以上のバイヤー様が一斉に競り合うオークション形式を採用することで、需要が集中しやすい車両の価値を引き出しやすい仕組みを構築しています。



市場動向とマッチしたタイミングで出品されることで、車種・年式を問わず、納得感のある売却につながるケースが増えています※1。

※1：成約価格や売却結果は、車両の状態や年式、需要動向等により異なります。

■ 勝ち抜き査定「セルカ」について

勝ち抜き査定「セルカ」は、クイック・ネットワーク株式会社が運営する、“手間なく、そして最高値で売りたい”ユーザーのために設計された業界最大級のCtoBオークションサービスです※2。

※2：自社調べ（2026年2月時点。国内CtoB中古車オークションサービスにおける参加事業者数および取扱実績を基に算出）



全国8,000社以上の中古車販売事業者が参加するオークションにおいて、入札による競り合いで価格が決定される仕組みを採用。多くの事業者に入札機会を提供することで、当社調査ではディーラーでの下取りや一括査定サイトと比較して平均31万円高い価格での成約を実現しています※2。

※2：セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出（当社実施アンケートより2022年4月～2024年9月 回答1,533件）



また、従来は旧態依然とした構造が指摘されてきた中古車流通をEC化することで、取引プロセスの効率化と透明性の向上を推進し、煩雑な手続きを行うことなく、ユーザーは納得感のある価格で車を売却することを実現しています。



さらに、複数の事業者による入札によって価格が競り上がっていくプロセスを可視化することで、単なる売却にとどまらず、

「自分の車が評価され、価値が高まっていく」実感やワクワク感を得られる体験を提供している点も、セルカならではの特長です。

会社名：クイック・ネットワーク株式会社

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル4F

代表者：代表取締役社長 田畑 翔利

サービスサイト：https://www.sellca-sellcar.com/

コーポーレートサイト：https://quicknetwork.co.jp/





