ベンチャーと大企業が連携して取り組むプロジェクトの実証事業を行います
神奈川県
県では、ベンチャー企業の成長を加速させるため「ビジネスアクセラレータ-かながわ（BAK）」の取組により、大企業等とベンチャー企業によるオープンイノベーションを促進するとともに、事業
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1453_1_8b34d5ab4a0250a9f21e381838914a27.jpg?v=202602100251 ]
【参考1】トモイク株式会社
住所：東京都中央区築地7丁目2-13 RINGOビル
【参考2】ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）
県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。県内で、積極的にオープンイノベーションに取り組むことを希望する企業を随時募集中。
問合せ先
ベンチャー支援担当課長永井
産業振興課新産業振興グループ上野
県では、ベンチャー企業の成長を加速させるため「ビジネスアクセラレータ-かながわ（BAK）」の取組により、大企業等とベンチャー企業によるオープンイノベーションを促進するとともに、事業
化の支援を行っています。
このたび、令和7年度の支援プロジェクトに採択されたトモイク株式会社と江ノ島電鉄株式会社が、連携して実証事業を開始しますので、お知らせします。
取組の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1453_1_8b34d5ab4a0250a9f21e381838914a27.jpg?v=202602100251 ]
【参考1】トモイク株式会社
住所：東京都中央区築地7丁目2-13 RINGOビル
設立：令和4年4月5日
代表：代表取締役 竹村 由賀子
事業内容：オンライン子育て支援サービス「ともいく」を運営
https://tomoiku.co/
【参考2】ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）
県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。県内で、積極的にオープンイノベーションに取り組むことを希望する企業を随時募集中。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html
問合せ先
神奈川県産業労働局産業部
ベンチャー支援担当課長永井
電話045-285-0213
産業振興課新産業振興グループ上野
電話045-210-5636
（当プロジェクトに関すること）
トモイク株式会社 担当 椎原
電子メール shiihara.yuta@tomoiku.co