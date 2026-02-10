昭和喫茶の世界観を楽しむレトロかわいいメニューが広がる「レトロモダンアフタヌーンティー」を販売【東京プリンスホテル】
レトロモダンアフタヌーンティー
レトロモダンアフタヌーンティー（店内の様子）
ウェルカムドリンク
レトロモダンアフタヌーンティー（俯瞰イメージ）
東京プリンスホテル（所在地：東京都港区芝公園3-3-1 総支配人：池田智）は、2026年3月7日（土）から5月10日（日）までの期間限定でティーサロン ピカケにて「レトロモダンアフタヌーンティー」を提供いたします。
ティーサロン ピカケの大きな窓からさし込む春の木漏れ日の中、レトロでかわいいメニューがノスタルジックなひとときを演出いたします。2026年は昭和元年から満100年の節目を迎えます。1964年に開業し、昭和の時代を駆け抜けてきた記憶とともにかつて昭和の純喫茶で親しまれたスイーツをパティシエが趣向を凝らし、現代風にアレンジいたしました。
アフタヌーンティースタンドの一段目には喫茶店の定番ドリンクであるクリームソーダを模したナタデココ入りゼリー。ストローまで食べることができる見た目も可愛らしい一品です。またクレームパティシエールをたっぷりと詰めたスワンシューも時代を超えて愛されるレトロメニューの定番です。二段目にはどこか懐かしさを感じるぽんぽこたぬきケーキが登場。愛らしい見た目のバタークリームケーキです。三段目にはふわふわのたまごサンドウィッチや2種のミニサイズキッシュをご用意いたしました。
春の訪れを感じられる季節にタイムスリップ気分を味わえるレトロかわいいアフタヌーンティーです。
開業当時のティーサロン ピカケ
現在のティーサロン ピカケ
1964年開業時 東京プリンスホテル
「レトロモダンアフタヌーンティー」概要
【期間】2026年3月7日（土）～5月10日（日）
【場所】ティーサロン ピカケ（1F）
【時間】2部制（11:30A.M.～2:30P.M. / 3:00P.M.～6:00P.M.）
【料金】1名さま \6,800
※各時間帯5組さま限定
※最大3時間制
※前日3:00P.M.までのご予約制
※ドリンクラストオーダー:終了時間30分前
【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/pikake/afternoontea.retro_modern/
【お問合せ】レストラン予約 TEL：03-3432-1140（10:00A.M.～5:00P.M.）
メニュー
スイーツ 一段目
＜スイーツ 一段目＞
・メロンクリームソーダ風ゼリー
メロンクリームソーダをイメージした見た目もかわいらしいゼリー。氷はナタデココ、アイスクリームはブランマンジェ、ストローはチョコレートで仕上げています。
・プリン・ア・ラ・モード
昭和の喫茶店では定番メニューのプリン・ア・ラ・モード。昔ながらの固めのプリンにクリームと赤くかわいいさくらんぼをトッピング。
・スワンシュー
昭和に流行したレトロかわいいシュークリーム。サクッとしたシュー生地にクレームパティシエールをたっぷり詰めました。
スイーツ 二段目
＜スイーツ 二段目＞
・ラズベリーカスタードパイ
サクサクとした食感のパイ生地にカスタードクリームと甘酸っぱいラズベリーがハーモニーを奏でる一品です。
・いちごジャムロールケーキ
ふわふわのカステラ生地にいちごジャムをサンド。当時は特別なおやつとして親しまれたカステラをレトロスイーツとして仕上げました。
・レモンケーキ
コロンとしたかわいいチョコレートでコーティングしたレモン型のケーキ。キャンディのように包まれた見た目もポイントです。
・ぽんぽこたぬきケーキ
昭和40～50年代に流行し、愛らしい見た目で遊び心あふれるバタークリームケーキ。バタークリームとチョコレートによるシンプルで懐かしい味わいです。
セイボリー 三段目
＜セイボリー 三段目＞
・冷製グリーンピーススープ
春らしい香りとやさしい甘みが特徴のグリーンピーススープ。さわやかな口当たりとともに淡い緑色が目にも鮮やかな一皿です。
・たまごサンドウィッチ
たまごサラダを胚芽パンで挟んだふわふわ食感がたまらないサンドウィッチです。
・キッシュ
一口サイズのキッシュを2種ご用意。ビーツを練りこんだポテトベーコンキッシュ、ブラックオリーブとローズマリーを練り込み、桜海老をのせた春の訪れを楽しめるキッシュです。
・スコーン （プレーン）
スコーンにはお好みでクロテッドクリームやブルーベリージャムでお召しあがりください。
※別皿にて提供
ウェルカムドリンク
＜ウェルカムドリンク＞
レトロドリンクの定番のクリームソーダをウェルカムドリンクで。3種からお好きなクリームソーダをお選びいただけます。
（ぶどうクリームソーダ、メロンクリームソーダ、ピーチブルークリームソーダ）
＜季節のドリンク＞
2種の季節の紅茶をご用意しております。
さくら和紅茶：和菓子のような色とりどりの金平糖を加えたほのかな甘みと、桜の華やかな香りが楽しめる紅茶です。
ハニーブッシュの彩りハーブ：レモングラスのフレッシュで爽快な味わいの中にハニーブッシュの甘い香りが広がります。
※料金には消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。
※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※当社のレストラン等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
※写真はイメージです。
※上記内容はリリース時点（2月10日）の情報であり、変更になる場合がございます。