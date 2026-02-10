【荒井商事】スリランカ豪雨災害の復興支援として寄付金を寄贈

荒井商事株式会社

（左から）駐日スリランカ特命全権大使 ピヴィトゥル・ジャナック・クマーラシンハ様、当社代表取締役社長 荒井亮三

2025年11月28日から12月上旬にかけて、スリランカではサイクロン「ディトワ」による大規模な洪水・地滑り被害が発生いたしました。この災害により、死者410人以上、被災者約220万人、全半壊家屋10万戸以上という、過去20年で最悪級の甚大な被害がもたらされました。

このことを受け、荒井商事はスリランカ豪雨災害における支援活動として、総額3,000,000円を駐日スリランカ大使館へ寄付いたしました。また2026年1月28日に駐日スリランカ大使館において寄付金贈呈式を執り行い、今回の寄付に対して、当社代表取締役社長 荒井亮三は「当社オークション会員様の中で、スリランカ国籍の方は外国人会員の約1～2割を占める重要なビジネスパートナーです。在日スリランカ人の皆様は約7万3千人に達し、特に当社拠点周辺にも多く住まわれており、当社にとっても他人事ではないと今回寄付をいたしました。私たちにとって日本国内に限らず外国の方々も大切なお客様、仲間となりますので、少しばかりではありますがこれからも支援を行ってまいります。」とコメントしました。

また、駐日スリランカ特命全権大使 ピヴィトゥル・ジャナック・クマーラシンハ様からは「今回の災害により、鉄道、インフラ、学校、中小企業などが甚大な被害を受け、被害総額は巨額に達しています。日本からは地理的に離れているにもかかわらず、真っ先に医師団の派遣など迅速な支援をいただき、兄弟愛のような深い絆を感じています。」として、日本の支援に対する感謝の言葉をいただきました。

この度のスリランカ豪雨災害により被災された皆様、ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の1日でも早い復興をお祈り申し上げます。

【 荒井商事株式会社について 】

1920年に米穀卸売業として創業、106年目を迎えました。

ブラジル最大手の飲料メーカー、アンタルチカ社(現・Ambev社)と業務提携などによる貿易業の拡大、食品スーパー「アルズフーズマーケット」の展開等、食の分野で多角的に事業を推進してきました。また1987年には中古車オークション会場「アライオークション」を開設、トラック、バン、建機、農機、四輪や二輪まで幅広いラインナップが特徴、全国7会場にてオークションビジネスを展開しています。

◆ 所在地 ： 神奈川県平塚市紅谷町17-2

◆ 設 立 ： 1920年（大正9年）

◆ 資本金 ： 1 億円

◆ 社員数 ： 647名 （2025年9月現在）

◆ 売上高 ： 238 億円 （2025年9月決算）

◆ 代表取締役社長 ： 荒井 亮三

【荒井商事】https://www.arai-group.co.jp/

【アライオークション】https://www.araiaa.jp/lp/