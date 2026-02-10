春の訪れを告げる華やかなスイーツ＆セイボリー「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮)が運営する「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」(所在地：東京都江東区豊洲2-2-1)36階イタリアンダイニング「THE PENTHOUSE with weekend terrace」および、「ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京」(所在地：東京都中央区銀座5-11-1) 内「現代里山料理 ZEN HOUSE」では、2026年3月1日(日)から4月30日(木)の期間限定で、各店舗の個性を活かした「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」を提供いたします。都心にいながら非日常を味わう、上質な宿泊体験とあわせてお愉しみください。

左から、三井ガーデンホテル 豊洲プレミア、ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京■三井ガーデンホテル 豊洲プレミア

36階、地上165mの開放的な空間で豊洲直送の素材を愉しむ

「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」

いちごのレアチーズをはじめ、ピスタチオを取り入れたスイーツのほか、季節のそら豆とベーコン、ニョッキをバターベースのソースで和えた揚げた「ニョッキとそら豆 パルミジャーノ」など、彩り豊かなラインアップをご用意しました。

海を一望する開放的な空間で、豊富な自家製スイーツと豊洲直送の素材を使用したセイボリーが並ぶ、贅沢なアフタヌーンティーをご堪能ください。

＜おすすめメニュー＞

・ピスタチオマカロン

まるでピスタチオをそのまま食べているかのような、ペントハウス自慢のマカロン。生地とクリームの両方に刻んだピスタチオを混ぜ込み、サクサクとした食感と濃厚な味に仕上げました。

・桜ジュレ

ほんのりと桜の香りを感じるジュレが、グラスの中でやさしく揺れるキュートなスイーツ。見た目にも春を感じられる一品にご注目ください。

・揚げたニョッキとそら豆 パルミジャーノ

季節のそら豆とベーコン、揚げたニョッキをバターベースのソースで和えました。パルミジャーノの豊かな風味もあわせてお愉しみください。

＜メニュー＞

スイーツ

ピスタチオマカロン、タルトピスターシュフレーズ、ピスタチオのガトー、苺のレアチーズ、

ストロベリーマーブルクッキー、抹茶と桜のパフェ仕立て、桜ロールケーキ、桜ジュレ、

桜のくずまんじゅう、苺のクレープ、ルバーブと苺のシュークリーム、プレーンスコーン

セイボリー

揚げたてニョッキとそら豆 パルミジャーノ、新玉ねぎと春豆 生ハムのインサラータ、春野菜とサーモンのクロスティーニサンド、いずみ鯛のカルパッチョ 茉莉花ドレッシング、シャルキトリーミスト

季節のドリンク(窓側確定プランのみ)

季節のスパークリングワインカクテルor季節のノンアルコールカクテル

フリーフロー(ドリンク一例)

・ワイン(スパークリング／赤／白)

・クラシックティー(ロンネフェルト)：ウバ・ハイランズ／クイーンズティー／アッサムバリ

・フレーバーティー(ロンネフェルト)：アールグレイ／モルゲンタウ／バニラチャイ／ストロベリーフィールズ／アイリッシュウイスキークリーム／クイーンオブチェリー

・ハーブティー(ロンネフェルト／ノンカフェイン)：ソフトピーチ／ルイボスレモン／バイタルグレープフルーツ

・カフェ：コーヒー(ホット／アイス)

※メニューは仕入れ状況により変更となる場合がございます。

＜開催概要＞

・提供場所：THE PENTHOUSE with weekend terrace

・提供期間：2026年3月1日(日)～2026年4月30日(木)

・提供時間：14:00～17:00(最終入店15:00)

・販売料金：平日4,800円/土日祝5,000円(税サ込)

・内容：スイーツ11種、スコーン1種、セイボリー5種、アルコール3種、紅茶12種、カフェ

※ご予約時間より2時間制

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=toyosu&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

＜THE PENTHOUSE with weekend terrace(ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス)＞

豊洲直送の旬の食材を使った前菜やメインディッシュを楽しめるイタリアンダイニング。店内中央のピザ窯では焼きたてのピッツァを提供。36階から望む東京湾の絶景を背景に、記念日や女子会、ご家族での食事にも最適です。

・TEL：03-6910-1820

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=toyosu&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

■三井ガーデンホテル豊洲プレミア 概要

地上約165m、東京の海と空を見晴らす、天空のホテルならではのパノラミックな眺望。舞浜駅までは約20分、銀座からはわずか10分、豊洲駅直結という抜群のアクセスを誇りながら、33階以上の高層階に配された客室からは息を呑むような東京ベイエリアの絶景が広がります。36階の大浴場で湾岸の夜景を眺めながら至福のひとときを過ごし、地元の新鮮な食材を活かした朝食で一日をスタート。「海中から天空へと誘う旅」というデザインテーマが織りなす、都心にいながらの特別な滞在体験をお約束いたします。

・所在地： 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/(https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=toyosu&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram（@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/)）

YouTube（https://www.youtube.com/watch?v=Kmeyg7tebfg）

窓一面に広がる東京ベイエリアの景色を楽しめる高層階客室。記念日ステイにも最適パノラマビュー36階ロビーラウンジから望む、都心の絶景と開放的な空間天空の大浴場から眺める東京湾のパノラマビュー。癒やしのひとときを■ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京

意匠を凝らした和洋さまざまなスイーツに、京風絹いなり寿司など和のお料理を織り交ぜた

「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」

桜の香りとしろあんのやさしい甘さを愉しめる桜餡羊羹や、桜餡クリームの濃厚な甘みと苺の酸味が調和した苺ロールケーキなど、春の余韻を感じる味わいをご用意しました。また、京風絹いなり寿司をはじめとする和のお食事も取り入れ、甘味と食事、それぞれの余韻を行き来しながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

ロンネフェルトの紅茶や宇治茶、知覧茶など、香り豊かなドリンクとのペアリングとともにお愉しみください。

＜メニュー＞

甘味

桜餡羊羹、桜餡団子、ミニ桜餅、桜寒天、苺大福、苺ムース、苺ピスタチオタルト、苺ミルクプリン、〈季節の一皿〉苺ロールケーキ

お食事

京風絹いなり寿司、季節野菜前菜、だし巻き玉子

季節のドリンク(窓側確定プランのみ)

桜和紅茶、春の訪れを感じるフレーバーティー

フリーフロー（ドリンク一例）

・クラシックティー：ダージリンサマーゴールド、クイーンズティー、イングリッシュブレックファースト、アッサムバリ

・フレーバーティー（ロンネフェルト）：アールグレイ、バニラチャイ、アイリッシュウイスキークリーム

・ノンカフェインティー：チルアウトウィズハーブ、ルイボスケープオレンジ

・フルーツハーブティー：ゲットザパワー、バイタルグレープフルーツ、レッドフルーツ

・日本茶：宇治茶、八女茶、知覧茶、嬉野茶

・カフェ：コーヒー、エスプレッソ、カフェ・ラテ

※メニューは仕入れ状況により変更となる場合がございます。

＜開催概要＞

・提供時間：月～金 11:30～17:00（最終入店15:00）／土・日 15:00～17:00（最終入店15:00）

・販売料金：平日 \4,000～/休日 \4,200～（税サ込）

・内容：スイーツ9種、セイボリー3種、ウェルカムドリンク、ロンネフェルトの紅茶・氷温熟成コーヒー・煎茶各種

※ディナータイムにシャンパンなどと一緒にお愉しみいただけるハイティープランもご用意しております

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=millennium-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

＜現代里山料理 ZEN HOUSE＞

日本各地から取り寄せた旬の素材を、和食の文化や調理法をもとに現代アレンジした「現代里山料理」を提供。野菜は茹でる、肉は炙る、魚は蒸す。味付けは塩と醤油でシンプルに。素材本来の旨みを引き出した逸品をお届けします。

・TEL：03-6260-6851

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=millennium-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

■ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京 概要

銀座四丁目交差点至近に位置し、歌舞伎座に代表される日本文化の伝統と、西洋文化の先進性が融合した街の中心に位置する、「Millennium＆Copthorne Hotels(ミレニアム アンド コプトーン ホテルズ）」と「三井ガーデンホテルズ」の初のダブルブランドのホテルです。

・所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京 B1

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/(https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=millennium-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram(@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/))

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=gzrqkpkDxOo)

禅寺の庭を意識したロビー客室：デラックスコーナーツイン(37.7平方メートル ）■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。