KITTE大阪にて「真珠のまち・神戸」イベントを開催！

一般財団法人 神戸観光局

一般財団法人神戸観光局では、多くの観光客が集うKITTE大阪にある兵庫・神戸のアンテナショップ「兵庫県おみあげ発掘屋」大阪出張店内に神戸観光のPRスペースを設置し、神戸への観光周遊を促す取り組みを行っています。

このたび、同PRスペース内にて神戸の魅力発信の一環として、「真珠のまち・神戸」を紹介するイベントを開催いたします。神戸は、世界で流通する真珠の約70％が集積される日本において、その多くの選別加工が行われている世界有数の真珠の加工・集積地です。本イベントでは、パネル展示や真珠商品の特別販売を通じて、神戸が育んできた真珠文化の魅力を発信します。

「真珠のまち・神戸」イベント開催概要

【日時】 2026年2月14日（土曜）～3月15日（日曜）

【会場】 KITTE大阪2階兵庫県おみあげ発掘屋 大阪出張店 内

大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号

【主催】 一般財団法人神戸観光局 【協力】神戸市

【企画・運営】 株式会社エムズブランディング（兵庫県おみあげ発掘屋大阪出張店）

【内容】

（１）観光プロモーション

PRスペース内に、なぜ神戸が真珠のまちなのかを紐解くパネルを掲示し、神戸が世界屈指の真珠加工地として歩んだ歴史を紹介します。

掲示ポスター イメージ

（２）店頭クイズラリー

神戸の真珠にまつわるクイズを店内3か所に設置。参加者には、クリアファイルやトートバッグ、洋菓子等の景品を進呈します。

※2月14日（土曜）～15日（日曜）および3月14日（土曜）～15日（日曜）

に開催予定。

（３）物産販売

「兵庫県おみあげ発掘屋 大阪出張店」では、神戸が世界に誇る高品質な真珠製品を多数取り扱っています。今回、春の門出やプレゼントにもぴったりの神戸 の真珠アクセサリーを特別価格で販売いたします。

（商品例）

あこや無調整パール6mm ト音記号シリーズ

（KITAMURA PEARLS）

南洋真珠12mmネックレス

（ヒナタトレーディング）

あこや真珠ハートデザインアクセサリー6mm

（PELMOIR by SPOPEL)

※2月14日（土曜）～15日（日曜）および3月7日（土曜）～15日（日曜）

は、税込1万5千円以上の商品がセール価格にて販売予定。

※販売数には限りがあります。

◆神戸の真珠加工

神戸における真珠産業は、1928年に真円真珠の特許が公開され、各地で養殖場が増加したのを機に本格的な歩みを始めました。当時、生産された真珠の多くは輸出され、国際貿易港を持つ神戸は、真珠の養殖場が多い三重県や四国に近いという地理的条件から、北野町を中心に真珠の加工・流通が発展しました。

また、真珠の加工に必要な安定した光が、六甲山に反射して北側から得られたことも理由にあげられます。こうした条件が重なり神戸市内には約220社の真珠加工事業者が集積。北野町には通称「パールストリート」と呼ばれる通りがあります。