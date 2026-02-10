肌と心に寄り添う、「N organic」の新・花粉対策。“花粉爆発”を防いで落とす「Basic スージング クレンジングジェル」をお得に試せるスペシャル増量キットを数量限定発売

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する、ありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランド「N organic（エヌオーガニック）」は、2025年3月の発売以来ベストコスメ21冠*¹を受賞した「N organic Basic スージング クレンジングジェル」の花粉一掃スペシャル増量キットを、2026年2月11日（水）12：00より数量限定で発売いたします。

「N organic」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

「Basic」シリーズの“予防美容”というコンセプトに基づいて私たちが着目したのは、大気中を漂う様々な汚れから肌を守ること。中でも、花粉大国と呼ばれる日本において、付着した花粉が与える肌への悪影響に焦点を当て、肌不調の原因となる花粉ストレスからの解放を目指しました。

■肌荒れを引き起こす原因となる花粉

日本は年間を通じて様々な種類の花粉が大量に飛散することから花粉大国と言われています。なかでも春は、スギやヒノキをはじめとする花粉の飛散が全国各地で増加する季節です。花粉症症状の有無に関わらず、花粉は日常的に肌に付着しており、無意識のうちに肌不調を引き起こす原因となっています。

「N organic」が外部の専門機関とともに研究をおこなう「Nラボ」の研究では、花粉が肌に付着することで活性酸素が産生され、炎症反応や細胞障害、バリア機能低下といった影響につながることが確認されています。

また、「N organic」のお客様を対象に実施したアンケート調査では、花粉症の方の約90％、花粉症ではない方においても約56％の方が、春先に肌が荒れると回答しています。

一方で、その原因について尋ねた調査では、花粉症の方では二人に一人が花粉をあげたのに対し、花粉症ではない方の多くは、花粉と肌トラブルとの関係を意識していないことが明らかとなりました。

花粉は、花粉症の有無にかかわらず肌に付着し、同じように影響を及ぼす可能性があります。自覚症状がない場合でも、肌は日々花粉にさらされているという事実から、私たちは花粉の影響を前提としたスキンケア対策が必要であると考え、本製品の開発に至りました。

※複数回答可/N organicお客様アンケート（n数：1,315）

■全ての現代人が抱える花粉によるストレスを明日へ持ち越さないための新習慣。

「N organic Basic スージング クレンジングジェル」は、花粉が肌の炎症やエイジングを加速させているという事実に着目し、肌に付着した花粉を一掃する技術を搭載した新感覚のジェルオイルクレンジングです。

水に触れることで“爆発”を起こし、細胞内のアレルギー物質を放出するという花粉の特性に対して、オイルと少量の水をネットワーク化した崩壊性ジェル構造を採用することで、花粉を吸着した水をオイルで包み込み、“花粉爆発”を防ぎながら一掃。「N organic」がおこなった検証試験の結果では、使用後の肌の花粉残存率は0％であることが確認されています。

洗浄前洗浄後

■花粉一掃クレンジング スペシャル増量キット発売

花粉の飛散量が増加し、肌不調を引き起こしやすくなる春。肌の花粉対策として、日々のお手入れに取り入れていただけるよう、「N organic Basic スージング クレンジングジェル」をお得にお試しいただける特別なキットをご用意しました。ぜひこの機会にお試しください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/171_1_5a051e80e83a1bd51c365c0279ff6327.jpg?v=202602100251 ]

※数量限定につきなくなり次第販売終了となります。

※おひとり様につき1セットのご購入とさせていただきます。

*¹ 2025年ベストコスメ含む各種アワードで21冠 2025年12月末日時点

■「N organic」について

「N organic（エヌオーガニック）」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

肌を満たすために、厳選した植物の力とサイエンスの融合で確かな効能を、心を満たすために、安らぐ香りで深呼吸する時間や、心地の良いテクスチャーを提供します。

2017年のブランド誕生から今日まで、350万人以上*¹のお客様に支えられ、現在では4つのスキンケアシリーズに加え、ヘアケア・ライフスタイルアイテムも展開しています。

潤いと健やかさを巡らせ予防的美容を叶えるファーストエイジングケア*²「N organic Basic 」、年齢肌に不足しがちな潤いやハリを補う本格エイジングケア*²「N organic Vie」、濁り*³のない肌を目指す美白*⁴エイジングケア*²「N organic Bright」、贅を尽くした成分と処方で美しさを全方位磨き上げるラグジュアリーエイジングケア*²「N organic Plenum」。そして、大人の髪にスキンケア発想で応えるヘアケアシリーズと、暮らしの中で自分と向き合う時間を豊かにするHOMEシリーズ。

使っていて心地よく、すぐに変化を実感できる。だから、お手入れの時間が楽しみになる。

そんな風に、日常に溶け込みそっと背中を押してくれるようなアイテムを絶えず生み出し続けることで、ブランドコンセプトを体現していきます。

*¹ 2025年9月30日時点

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ 乾燥による

*⁴ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

