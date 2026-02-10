【ホテルメトロポリタン 川崎】ミモザが香るバスタイム＆ハンドクリームとフランス産プレミアムジュース付き宿泊プランを販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）は川崎駅周辺がミモザの黄色に染まる毎年恒例のイベント「MIMOSA FESTA 2026（2026年2月16日（月）～3月22日（日）開催）」に連動した宿泊プランを、期間限定で販売いたします。

シモンズ社の最高級シリーズで極上の眠りを提供するベッドや、レインシャワーを備えたバスルームにて快適性を追求した客室に、本プラン限定でミモザの入浴剤＆ハンドクリームセット、フランス産プレミアムジュースブランド「アラン・ミリア」のシャルドネ種 白グレープジュースのミニボトルをお付けいたします。またイベント期間中はホテルのロビーがミモザで彩られます。フレッシュな状態から徐々にドライフラワーとなる中で、色彩もヴィンテージな落ち着いた風合いへと変わりゆく様をお楽しみください。

ミモザ香るプチギフト＆フランス産プレミアムジュースブランド「アラン・ミリア」[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2255_1_14f7868893f72ebfb66cad0b03cfdc0d.jpg?v=202602100451 ]WEBサイト :https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/mimosaplan2026.html