【PV公開】コー・イノベーション大学、開学に向かう“いま”を描いたドキュメンタリー映像を公開

2026年4月に開学するCo-Innovation University（学長候補：宮田裕章 以下、CoIU）は2026年4月の開学に向けて、準備が進む現在の様子を収めたプロモーション映像（PV）を公開しました。

本映像では、学長候補である宮田裕章と、すでに入学が決定している1期生の2人が、岐阜県飛騨市の街やキャンパスを巡りながら、CoIUが目指す学びのあり方や、開学に向けた想い、CoIUへの進学を選んだ理由などを語り合います。

◯PV制作・公開の背景 ― 宮田裕章と1期生が語る、「なぜ、いま新しい大学なのか」―

CoIUは、岐阜県飛騨市を本拠地とし、日本各地に広がる学びの拠点を活用しながら学ぶ四年制大学です。

多様な人材、企業、地域と関わりながら、「理論×対話×実践」を軸とした教育を通じて、社会課題に向き合い、新しい価値を共創できる人材の育成を目指しています。



今回公開したPVは

【PV公開｜ドキュメンタリー風オープンキャンパス】

「地域と共に、未来を創る大学 ～CoIU開学へ／宮田裕章×1期生ほか」

と題し、飛騨市内の街並みやキャンパスを舞台に撮影されました。

映像内では、学長候補・宮田裕章が、すでに入学を決めた1期生とともに

「なぜいま新しい大学をつくるのか」

「なぜ飛騨という地域を拠点とするのか」

「CoIUでどのような学びを実現していきたいのか」

といったテーマについて、対話を重ねていきます。

大学の完成形を紹介するのではなく、開学に向かう“いま”の空気感や、大学が生まれていくプロセスそのものを伝える構成とすることで、CoIUが大切にする「共創」や「プロセスを重視する学び」の姿勢を表現しています。

新しい大学が立ち上がる過程を、学生とともに描いた本PVを通して、CoIUが目指す教育のあり方をお届けします。

▼PV視聴はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-I_ZA7f6mrM ]

◯ 1期生が語る、“自分で選んだ進学”という決断 ― 学生本人が出演するCM公開 ―

CoIUでは今回のPVの他に、総合型選抜で合格した1期生となる学生本人が出演するCM動画2本を公開しています。

異なる背景や想いを持つ二人の学生が、自身の言葉で「なぜCoIUを選んだのか」「どんな学びを求めているのか」を語る構成となっています。

一人ひとりの選択のプロセスを通して、CoIUが大切にする価値観や学びの姿勢をより具体的に感じていただける内容です。

CoIUへの想い｜AI×地域で「自分の生き方」を探究したい[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=d0nhgeKscTE ]

1本目は、大阪府出身の学生が出演。

AIに関心を持ちながら、「それは誰のための技術なのか」という問いを抱えていた学生。答えを決めきれないままでも、問いを持って学びを始められる環境に惹かれ、CoIUを選んだ理由を語ります。進路に迷いを感じている高校生に対し、「まだ決まっていなくてもいい」というメッセージを投げかけます。

出演1期生のコメント

「生成AIが身近になった今、知識を覚えること以上に、「何を問い、どう使うか」が大事だと感じていますCoIUは、問いを起点に、地域で実践しながら学べる場所です。正解を探すのではなく、自分たちで考え、対話しながら、未来を一緒に創っていきましょう」

CoIUへの想い｜「好き」×実践力で、地域から日本を元気にしたい[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=JAoDmYbQPdc ]

2本目は、地域みらい留学校出身の学生が出演するCMです。

地域での暮らしや人との関わりを大切にしながら、自身の関心や「好き」を深めていきたいという思いを軸に、CoIUで学ぶことを選択しました。地域に入り込み、実践を重ねながら学ぶというCoIUの教育の特徴を、等身大の言葉で表現しています。

出演1期生のコメント

「CoIUを選んだ理由は、自分を活かして実践する力が身につき、そして実際に多様な仲間と実践し価値を生み出していくことができると思ったからです。1人1人がそれぞれの視点からの想いを活かすことでより多くの人に優しく豊かな社会がつくれると思います。CoIUで、あなたの想いを活かして一緒に共創しませんか」

◯ 3月の入試案内 ― 正解が決まっていないからこそ、選べる進路がある―

CoIUでは、2026年4月開学に向け、3月末まで総合型選抜入試を実施しています。

既存の進路選択にとらわれず、「自ら問いを立て、対話し、実践する学び」に関心を持つ方に向けて、開学直前まで受験機会を設けています。

＜実施概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89397/table/41_1_c175523f7aea1f37494b97457ea2da20.jpg?v=202602100251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/89397/table/41_2_63784a71fbb82ec809db9bb89c1b8dbb.jpg?v=202602100251 ]

※詳細はCoIU入試ページ／学生募集要項(https://coiu.jp/wp-content/themes/COIU/pdf/26_boshuyoko.pdf?3)をご覧ください。

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.jp/(https://coiu.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学です。地域での実践、多様な理論・対話を行き来する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題に挑みます。拠点は岐阜県飛騨市。全国にサテライトキャンパスを展開し、世代や立場を越えて学び合う“新しい大学のかたち”を目指しています。

◯開 設 ：2026年4月

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯入学定員 ：120名

