LG最新有機ELパネル採用26.5インチWQHDモニターLG UltraGear(TM)「27GX790B-B」、予約販売実施中

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、LG公式オンラインショップで予約販売中のゲーミングモニターシリーズ「LG UltraGear(TM)」の新モデル「27GX790B-B」が、好評につき、初回入荷分が完売したことをお知らせします。引き続き、2026年3月11日（水）まで特別価格での予約販売を実施しており、一般販売は3月12日（木）を予定しています。なお、予約注文いただいたお客様へのお届けは、入荷次第順次となります。（※1）

「27GX790B-B」は、26.5インチWQHD（2560×1440）解像度のゲーミングモニターで、LGの最新有機ELパネルである第4世代有機ELパネル（プライマリーRGBタンデムテクノロジー）を採用。有機ELならではの漆黒の黒再現はもちろん、高輝度かつ精緻な色再現を実現しています。また、「VESA Dual Mode」に対応しており、WQHD（2560×1440）@540HzまたはHD（1280×720）@720Hzに表示を切り替えることができるため、ゲームジャンルに合わせた選択が可能です。（※2）さらに、ゲーム映像をより美しく豊かな色彩で再現するだけでなく、高速な動きでも画面のぼやけを感じさせない0.02ms（GTG）の応答速度も特長であるほか、画面のずれやカクつきを軽減する可変リフレッシュレート（VRR）に対応｡「AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー」と「NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible」、「VESA AdaptiveSync Display」の認証を受けています。

本モデルの詳細や予約販売については、以下の製品ページをご確認ください。

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/27gx790b-b/

（※1）2025年12月24日（水）の予約販売開始後、予約注文順で順次発送いたします。2026年2月下旬より順次発送を開始します。なお、予約注文いただいたタイミングによってお届け時期は異なります。

（※2）「VESA Dual Mode」は、DisplayPortおよびUSB Type-Cのみ対応します。

「27GX790B-B」「27GX790B-B」

【有機ELパネル採用ゲーミングモニターモデルについて】

有機ELパネルを採用したゲーミングモニターは、液晶では真似できないリアルな色彩表現と応答速度が特長で、あらゆるジャンルのゲームプレイが一層快適になり、高画質による究極の美しさと、高速表示による速さを両立する機能を備えています。

当社では、好評予約販売中の新モデル「27GX790B-B」のほかにも、有機EL採用モデルを豊富に取り揃えています。

■LG最新有機ELパネル採用 26.5インチWQHDモニター「27GX700A-B」

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/27gx700a-b/

「27GX700A-B」

「27GX700A-B」は、「27GX790B-B」と同様、LGの最新有機ELパネルである第4世代有機ELパネルを搭載。従来パネル比で消費電力を削減しながらも、輝度や色再現性が向上し、圧巻の色彩表現を実現しています。ピーク輝度1500cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）の高輝度と、「VESA DisplayHDR(TM) True Black 500」に裏付けられた有機ELならではの黒表現、DCI-P3を99.5%（標準値）カバーする卓越した色彩表現などにより、ゲームの世界を鮮明に映し出します。

さらに、0.03ms（GTG）の応答速度と、280Hzの高リフレッシュレートによりクッキリとした映像表示が可能で、VESAが新たに策定した応答速度に関する基準で上位ランクとなる「VESA ClearMR 13000」を取得しています。

■31.5インチ4K解像度有機ELゲーミングモニター「32GX870A-B」

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/32gx870a-b/

「32GX870A-B」

「32GX870A-B」は、高輝度を実現する技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルを搭載。ピーク輝度1300cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）の高輝度と、有機ELならではの黒表現によって、極めてナチュラルでコントラスト表現に優れた表示ができるほか、デジタルシネマ規格DCI-P3を98.5%（標準値）カバーしており、忠実に色合いを再現します。

さらに、「VESA Dual Mode」に対応しており、4K(3840×2160)＠240HzまたはフルHD(1920×1080)＠480Hzで表示可能。美しいグラフィックが魅力のゲームは4K@240Hzで表示して世界観を堪能し、速度重視かつ一目で表示全体を見渡したいゲームは24インチのフルHD@480Hzで表示させるなど、ゲームジャンルや好みに応じて切り替えられ、ゲームを最大限楽しむことができます。

■44.5インチ5K2K（5120×2160）解像度有機ELゲーミングモニター「45GX950A-B」

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/45gx950a-b/

「45GX950A-B」

「45GX950A-B」は、「32GX870A-B」と同様、高輝度を実現する技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルを搭載しており、高輝度と有機ELならではの黒表現による高精細な表示を実現。「VESA DisplayHDR True Black 400」の認証を取得しており、暗いシーンでもきめ細かな黒を表現できるほか、デジタルシネマ規格DCI-P3を98.5%（標準値）カバーする色域が、ゲームの世界を繊細に再現します。さらに、曲率800Rの曲面型21:9ウルトラワイド画面と、応答速度0.03ms（GTG）の高速表示により、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。さらに、「VESA Dual Mode」にも対応し、5K2K・4K＠165HzまたはウルトラワイドフルHD・フルHD@330Hzで表示を選択可能。21:9と16:9の二通りのアスペクト比で、解像度・リフレッシュレート・表示サイズも選択することができます。

【LGゲーミングモニター特集ページ公開中】

LG公式オンラインショップでは、ゲーミングモニターの選び方や各モデルの特長などを紹介する特集ページ（URL：https://www.lg.com/jp/monitors/featured-page/gaming_special/）を公開しています。ゲーミングモニター選びにぜひ、お役立てください。

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL：https://www.lg.com/jp/

設立：1981年1月

代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。