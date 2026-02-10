【ステーキのあさくま】極上ステーキ食べ放題のお得過ぎる「匠肉祭り」グランドオープン記念、2月18日(水)西梅田ハービスプラザ店で開催

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）は、大阪市内初出店となる「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」 を2026年2月20日（金）にグランドオープンいたします。オープンに先立ち、2月18日（水）の1日限定で、極上ステーキとスペシャルサラダバー、ドリンクバーが食べ飲み放題の特別イベント「匠肉祭り」を開催いたします。

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店 外観イメージ

■大阪市内初出店「ステーキのあさくま西梅田ハービスプラザ店」とは

1948年創業の株式会社あさくまは、「ステーキのあさくま」を東海・関東エリアを中心に全国68店舗展開しています。西梅田ハービスプラザ店は大阪市内初出店、大阪府内では高槻店（2004年8月に閉店）以来21年ぶりに「ステーキのあさくま」が復活します。



名物ステーキやハンバーグ、45品目食べ放題のサラダバーが目玉のステーキレストランです。これまでは、ロードサイドを中心に店舗を展開してきましたが、初の都市型立地に対応した〈ビジネスランチ特化型〉の新モデル店舗としてオープンします。オフィス街のランチ需要に応えるため、従来10分～15分かかっていた料理の提供時間を短縮したビジネスランチメニューを開発。飲み需要にも対応するため、ステーキやハンバーグに合うワインをこれまでの8種類から19種類に増やしました。



従来の店舗ではメインメニューをサラダバー付きでご提供していましたが、西梅田ハービスプラザ店は初の取り組みとして、全てのメニューを単品でご用意しています。お客さまのお好みに合わせて、ライスやドリンクバー、サラダバーなどを自由に組み合わせてご注文いただけます。サラダバーは、メインメニューに＋660円（税込）で付けることができます。

■グランドオープン記念「匠肉祭り」を開催

厚切りサーロインやテンダーロインなど、さまざまなステーキ肉をご提供します。スタッフが店内を回りながら、焼きたてのステーキをお客様のテーブルへお届けします。熟練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」は、まさに“匠”の名にふさわしい逸品揃いです。ご提供するステーキは、通常1,000円～3,000円相当の商品です。たくさん召し上がるほどお得にお楽しみいただけるイベントです。前回開催時には、1万円相当分を召し上がられたお客様もいらっしゃいました。



「ステーキのあさくま」の魅力の一つであるサラダバーは、サラダ、惣菜、牛すじカレー、コーンスープ、デザート、フルーツ、ソフトクリームなど45品をそろえる充実した内容です。さらに、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します。濃厚なコーンスープは根強い人気があり、レトルト商品は年間240万個以上を販売しています。北海道産コーンを使用し、収穫後7時間以内にスチームすることで、甘味や旨味を引き出しています。ソフトクリームやワッフル、たい焼きなどをお客様自身で作れるセルフクッキングコーナーを設け、お子さまから大人まで家族みんなでお楽しみいただけます。

■「匠肉祭り」概要

厚切りサーロインやテンダーロインなどのステーキ肉焼きたてのステーキをお客様のテーブルへお届け45品目のサラダバーイベント限定の特別メニュー

日時：2026年2月18日（水）11:00～22:00（最終入店20:40）

内容：ステーキ食べ放題（サラダバー・ドリンクバー付き）

料金：男性 3,429円（税込3,771円）

女性 2,929円（税込3,221円）

小学生 1,629円（税込1,791円）

小学生未満：無料

制限時間：80分

【メニュー詳細】

■ステーキラインナップ サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他

■特別商品 鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他

【注意事項】

・料理は十分な量を用意しておりますが、早期になくなってしまう場合がございます。予めご了承くださいませ。

・当日は食べ放題のみのご提供となります。通常オーダーはご注文いただけません。

・多くのお客様にご利用いただくために、ご予約は不可とさせて頂きます。

・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外とさせていただきます。

・当日は入場番号札を配布します。

・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合がございます。

・受付終了の際には各種SNSにて案内します。

■店舗概要

店舗名 ：ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店

オープン日：2026年2月20日（金）

住所 ：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 地下2階

電話番号 ：06-6485-8338（2月20日より開通）

営業時間 ：11：00～22：30(L.O21:30)

※ランチメニューは平日15：00まで

（土日祝は終日グランドメニューを提供）

定休日 ：施設休館日に準じる

席数 ：22卓84席

店舗面積 ：75.66坪

想定客単価：平日ランチ＝1,200円 ディナー＝3,000円

公式サイト：https://www.asakuma.co.jp/

■各種SNS

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP

■企業概要

【経営理念】 『食』を通じて、社会に貢献していく

あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。

社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。

会社名 ：株式会社あさくま

代表取締役会長：清水 一成

代表取締役社長：廣田 陽一

設立 ：1948年12月10日

事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業

住所 ：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地



≪取材に関するお問い合わせ先≫

ステーキのあさくま西梅田ハービスプラザ店 広報事務局

担当：岡村・小村

TEL：06-4708-3766

EMAIL：pr@raple.co.jp