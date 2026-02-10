「コーチング伴走型」人材紹介事業の開始およびホームページ公開のお知らせ

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562、以下当社）は、創業以来培ってきたコーチングのノウハウを活かし、入社後の定着と活躍までを支援する「コーチング伴走型」人材紹介事業を開始いたしました。これに伴い、事業情報の拠点となる人材紹介事業本部のホームページを公開いたしましたので、お知らせいたします。

当社はこれまで、ビジネスコーチングを主軸とした人材開発事業を展開してまいりました。今後は本事業の開始により、採用から定着・活躍、成果まで伴走する統合ソリューションで、経営戦略と人事戦略をつなぐ『実行人財』を企業へご提供してまいります。

事業概要

事業内容：人材紹介事業

ホームページURL：https://www.businesscoach-talent.jp/

有料職業紹介事業許可の内容

許可年月日：令和7年12月1日

許可番号：13-ユ-318899

人材紹介事業本部 代表メッセージ

なぜ、いまビジネスコーチが人材紹介事業を始めるのか？

人的資本経営が問われる時代になり、多くの企業で 「人材を採用したが、活躍につながらない」 という課題が顕在化しています。採用した瞬間がゴールではなく、組織に定着し、行動変容を起こし、成果を出すところまで責任を持つ採用支援が求められています。

私たちビジネスコーチ社は、創業以来20年以上にわたり、上場企業を中心に300社以上の経営者・管理職と向き合い、行動変容と組織の実装に伴走するコーチング会社として成長してきました。そこで痛感したのは、「計画を描ける人材」ではなく、「戦略を実装し組織を動かす“実行人財”こそが、企業成長の源泉である」という事実です。にもかかわらず、一般的な人材紹介はスキルや職歴の整合性に留まり、実装力やカルチャーフィット、行動特性まで含めたマッチングは極めて不十分でした。だからこそ、私たちは「採用 × 育成 × 組織開発 × コーチング」を統合した人材紹介事業を立ち上げました。単なる採用ではなく、“活躍・成果”をゴールにした次世代型の採用支援を提供します。

私たちは、人的資本経営のプロデューサーとして、企業の未来を創り、組織を動かし成果を出す「実行人財」を企業へ届けます。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。

https://lp-businesscoach.studio.site/contact