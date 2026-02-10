「MFGチャレンジ2025 学生GPUプログラミングコンテスト」結果発表のお知らせ

株式会社ピージーエヌ

株式会社ピージーエヌ（本社：東京都千代田区、代表取締役：福田幸二）は、国内の学生を対象に開催したGPUフィルタ開発コンテスト「MFG チャレンジ2025 学生GPUプログラミングコンテスト」の結果を発表いたしました。

本コンテストは、MFG（Modern Filter-language for GPU）を用いたフィルタ開発をテーマに、GPUを活用した画像処理技術とクリエイティブ表現の可能性を広げることを目的として開催されました。学生の皆様から、技術面、表現面ともに優れた多くの作品をご応募いただきました。

厳正なる審査の結果、以下の作品が各賞に選出されました。

受賞作品

「MFGチャレンジ2025 学生プログラミングコンテスト」結果発表大賞- 「水彩画フィルター」（東京大学 工学部 電子情報工学科 直塚 亘）審査員賞

karino2 賞

- 「原画像と平滑化画像の差分から高周波成分を抽出し、明瞭度を再定義」（東京大学 前期教養学部 越國 太貴）

宇河弘樹 賞

- 「銀残し」（東京大学 前期教養学部 越國 太貴）

描乃EMO 賞

- 「季節のフィルター」（石川工業高等専門学校 電子情報工学科 シュークリーム）入賞- 「ピクセルソート」（宇部工業高等専門学校 制御情報工学科 中野 晃聖）- 「アナログテレビ」（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 萩原 希紀）- 「平滑化ポスタリーゼーション」（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 萩原 希紀）- 「加齢黄斑変性の症状」（山梨大学 工学部 コンピュータ理工学科 木島）- 「ドット模様」（東京情報デザイン専門職大学 仁科 颯）

※受賞作品の一部は、FireAlpaca SE 3.0のMFGストアへの収録を検討しています。

本コンテストにご参加くださった皆様に、心より感謝申し上げます。MFGは今後も、GPUによる高速処理と新しい表現を両立するフィルタ開発環境として発展を続けてまいります。

