時短＆冷食時短ブースト機能を搭載した「タイパレンジ 単機能 20L/22L」を新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、ボタン操作一つであたため時間を短縮できる機能を搭載した「タイパレンジ 単機能 20L/22L」を2026年2月12日より全国の家電量販店やインターネットサイトを中心に順次発売（※2）します。

近年、共働き世帯や一人暮らし世帯の増加に伴い、惣菜や弁当、冷凍食品など、手軽に調理できる食品の需要が高まっています。特に冷凍食品は共働き世帯と若年層での利用率が高く（※3）、当社が実施した新生活に関するアンケート（※4）でも、「食事の準備が大変だった」との回答が約半数を占め、調理のしやすさを求める声が多く寄せられています。

今回発売する「タイパレンジ 単機能 20L/22L」は、ボタン操作一つであたため時間を短縮できる「時短ブースト機能」を搭載しています。あたためたい食材等のパッケージに記載された推奨出力と時間を設定後、「時短」ボタンを押すだけで、自動的に出力を上げてあたため時間を計算し、最大で44％（※1）時間短縮できます。さらに、冷凍食品に対応した「冷食時短ブースト機能」も搭載しており、火力と加熱時間を冷凍食品に合わせて最適化することで、加熱ムラを抑えつつ最大27％（※5）時間短縮できます。

商品の全体をつやのない落ち着いた質感のデザインにすることで、キッチンに調和します。また、設定ボタンをダイヤル式に変更することで、より直感的で容易に時間などを設定できます。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

ダイヤル式で操作しやすいフラットテーブルで食品を入れやすく手入れもしやすい

■商品仕様（※6）

■ブランドサイト

https://www.irisohyama.co.jp/taipa-range/

（※1）当社比。500Wの設定で時短ブーストを使用した場合。

（※2）2026年2月10日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

（※3）一般社団法人 日本冷凍食品協会「冷凍食品の利用状況 実態調査結果について」より参照。

（※4）2025年12月に約1,000名を対象に当社が行った新生活に関するアンケート調査。

（※5）当社比。市販の冷凍唐揚げ（レンジ500W/8分00秒）と、冷食時短ブースト機能使用時の加熱時間5分46秒との比較。

（※6）商品の仕様は予告なく変更することがあります。

（※7）高周波出力900Wは短時間高出力機能（3分）であり、調理中に自動的に600Wに切り替わります。

（※8）庫内総容量は、JISの判定基準にもとづき算出された容量です。