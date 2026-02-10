3ヶ月限定、屋内でお花見気分が楽しめる！PLAY! PARK ERIC CARLE 春イベント「はらぺこスプリング」開催

エイアンドビーホールディングス株式会社

『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールが描く絵本の世界観をテーマにした、世界で唯一のキッズパーク「PLAY! PARK ERIC CARLE（プレイパーク エリック・カール）」を運営する、エイアンドビーホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：野田 純）は、親子で春を楽しむイベント「はらぺこスプリング」を、2026年3月1日（日）～5月31日（日）に開催します。

■「はらぺこスプリング」オフィシャルサイト：https://playec.jp/news/event/harapekospring_2026/

本イベントは、昨年夏よりスタートした、親子で季節を楽しむ年間イベント「季節をあそぼ あつまれはらぺこ親子」の最終章です。

パーク内は色とりどりの花があふれ、春の訪れを感じられる空間に変身します。

また、期間中は親子で春を楽しむ7つの特別ワークショップを日替わりで開催し、季節ならではの体験をお届けします。

1. 春のいたずらタイム

春は木々が芽吹き、花開く時期。春の訪れが待ちきれないと言わんばかりに、パークの窓には、空へ伸びる茎や木の幹・枝が登場します。大きな窓をキャンバスに、思い思いに葉っぱや花、生きものを描き、パークを春色に彩ります。

【参加方法】予約不要

【対象年齢】0歳以上

2. PLAY! Hand ART!

エリック・カールのイラストの一部に、手形・足形を押す、大人気のワークショップ。3～4月は「花」のイラスト、5月は「葉っぱ」のイラストで開催します。あっという間に大きくなってしまうお子様の「今」を、記念に残すことができます。

【参加方法】予約不要

【対象年齢】0～2歳

3. 季節のかくれんぼ

館内に隠されたイースターエッグを、親子で探すワークショップです。探しながら、パークのあちこちを巡ります。すべて見つけることができたら、オリジナルステッカーをプレゼントします。

【参加方法】予約不要

【対象年齢】3歳以上

4. PLAY! Finger ART!

エリック・カールのイラストに指で線を描いたり、点々と模様をつけたりと、絵の具の感触を楽しみながら、表現遊びを楽しみます。3～4月は、「いちご」のイラストに種を、5月は当日のお天気に合わせて「空」のイラストに雲や雨を描きます。

【参加方法】予約不要

【対象年齢】3歳以上

5. だれが食べちゃった？

『はらぺこあおむし』の絵本を元に、はらぺこあおむしが食べた、チョコレートケーキ・アイスクリーム・チーズなど、6つの食べ物に穴あけパンチで”穴”を開けてあそびます。開けた穴に紐を通せば、ピクニックに出かけたくなるような、ガーランドのできあがりです。

【参加方法】当日店頭にて予約（先着順）

【対象年齢】2歳～

6. ホットケーキできあがり（0～2歳）／ホットケーキタワー（3歳～）

エリック・カール作絵本『ホットケーキできあがり！』をもとに、布でできたふわふわのパンケーキを使って、0～2歳を対象にした触れ合いあそびと、3歳以上を対象にしたゲームのワークショップを開催します。

※3月中旬頃～開催予定です

【対象年齢】0～2歳／3歳～

■開催概要

【名称】はらぺこスプリング

【期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【場所】PLAY! PARK ERIC CARLE

【参加費】無料（一部有料イベント有、別途入場料）

【イベントページ】https://playec.jp/news/event/harapekospring_2026/

■PLAY! PARK ERIC CARLE について

PLAY! PARK ERIC CARLEは、2021年11月に誕生した『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールが描く絵本の世界観をテーマにしたキッズパークです。

パーク内にはエリック・カール作品の特徴でもある、カラフルな色彩があふれ、みどりのめいろやアスレチック、アトリエなど9つのエリアを自由に行き来して楽しむことができます。遊びを通じた学びを大切にしたエリック・カールの信念を継ぎ、子どもの成長の「かけ橋」となるようなさまざまな体験を提供しています。

また、赤ちゃんから親子で楽しめるアート、運動などの年齢ごとに合わせた幅広いジャンルのワークショップを日替わりで毎日開催しています。ワークショップ詳細や開催スケジュールについては、WEBサイトを参照してください。

WEBサイト ワークショップページ：https://playec.jp/event/

■施設情報

【施設名】PLAY! PARK ERIC CARLE

【住所】東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 8F

【WEBサイト】https://playec.jp/

■チケット販売

オンラインチケット（事前決済）と、当日券（現地支払）を販売しています。確実に入場したい方には、オンラインチケットの購入をおすすめしています。

オンラインチケット購入サイト：https://www.e-tix.jp/playec/

【料金】

大人・子ども 同一料金（0歳は無料） ※税込価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150073/table/51_1_a709e8bbf0fc2564423fa2974898f8c5.jpg?v=202602100251 ]■運営会社

【会社名】エイアンドビーホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1 クロスエアタワー517号

【代表者】代表取締役社長 野田 純

【設 立】2014年4月1日