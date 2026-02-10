令和8年度神奈川県障がい者アスリート支援事業補助対象者を募集します！
神奈川県
(1) 選手
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1438_1_0c4c7c35f5ada5929f12e11cd303e357.jpg?v=202602100251 ]
(2) 指導者
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1438_2_e4be75f370d78422281b884dd0f7e8c0.jpg?v=202602100251 ]
(1) 申請期間
(2) 申請方法
(3) 募集要領及び申請様式等
1 令和8年度神奈川県障がい者アスリート支援事業の概要
2 助成金の申請等
(1) 申請期間
令和8年2月10日（火曜日） から 令和8年3月3日（火曜日）
(2) 申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
・郵送
申請書の提出先
〒231-8588（所在地の記載は省略できます）
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県 文化スポーツ観光局 スポーツ課 健康・パラスポーツ推進室 あて
・e-kanagawa 電子申請
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=113889
(3) 募集要領及び申請様式等
下記ホームページに掲載しておりますので、申請にあたっては必ずご確認ください。
【神奈川県ホームページ】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f534817/prab.html
※今回の発表は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和８年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、発効することによって実施が確定するものです。
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課 健康・パラスポーツ推進室
健康・パラスポーツグループ 電話045-285-0796