令和8年度神奈川県障がい者アスリート支援事業補助対象者を募集します！

神奈川県


1　令和8年度神奈川県障がい者アスリート支援事業の概要


(1)　選手
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1438_1_0c4c7c35f5ada5929f12e11cd303e357.jpg?v=202602100251 ]
(2)　指導者
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1438_2_e4be75f370d78422281b884dd0f7e8c0.jpg?v=202602100251 ]

2　助成金の申請等


(1)　申請期間

令和8年2月10日（火曜日）　から　令和8年3月3日（火曜日）


(2)　申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。


・郵送


　申請書の提出先


　〒231-8588（所在地の記載は省略できます）


　神奈川県横浜市中区日本大通1


　神奈川県 文化スポーツ観光局 スポーツ課 健康・パラスポーツ推進室 あて


・e-kanagawa 電子申請


　https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=113889


(3)　募集要領及び申請様式等

下記ホームページに掲載しておりますので、申請にあたっては必ずご確認ください。


【神奈川県ホームページ】


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f534817/prab.html



※今回の発表は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和８年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、発効することによって実施が確定するものです。



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課　健康・パラスポーツ推進室


健康・パラスポーツグループ　電話045-285-0796